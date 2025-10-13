El Juzgado de Aguas de Orihuela pide a la CHS la construcción de un azud de obra en Las Norias Urrea se compromete a estudiar la viabilidad de las diferentes propuestas

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) tiene sobre la mesa la propuesta del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela de la construcción de un azud de obra en Las Norias. Se trata de una de las principales cuestiones que este órgano representativo de los agricultores trasladó en su última reunión con el presidente de la CHS, Mario Urrea.

Acompañado del director técnico, Carlos Marco, la comisaria de aguas, Ana María Arenas, y del comisario adjunto, Adolfo Mérida, Urrea mantuvo una reunión con el juez del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, José Bernabé y su Teniente Juez, Miguel Angel Carrillo. Bernabé trasladó al organismo de cuenca los problemas que les ocasiona la presa hinchable del azud de Las Norias. De este modo pusieron sobre la mesa esa posibilidad de la construcción del azud o al menos la instalación de una alternativa con la que se evite el elevado número de incidencias de la actual. Ante esta problemática y propuesta de solución, la CHS se comprometió a estudiar las alternativas que técnicamente sean más viables para asegurar los intereses de gestión del cauce, los medioambientales y los de los regantes.

En febrero del pasado año el Ayuntamiento de Orihuela concluyó las obras de rehabilitación de las obras de las Norias Gemelas. Por otro lado, el colectivo Asociación de Amigos de Moquita y Pando (nombre que recibe cada una de las Norias Gemelas) solicitó a la CHS que derivara más agua por ese meandro. Se trata de un cauce por el que discurre muy poco caudal desde que se creara un nuevo trazado tras las inundaciones de noviembre de 1987.

Limpieza del meandro

Otra de las cuestiones que el Juzgado puso sobre la mesa es el mantenimiento y limpieza del cauce del río Segura a su paso por el meandro de las Norias del municipio de Orihuela con el objeto de evitar la acumulación de sedimentos. En mayo del pasado año, la CHS procedió a limpiar de cañas el meandro donde se ubican estas históricas infraestructuras hidráulicas. Al tratarse de una especie invasora, vuelve con mucha celeridad a rebrotar. Urrea les informaba de que este aspecto de limpieza de este meandro estaría contemplado en el convenio suscrito entre la CHS y el ayuntamiento de Orihuela. Este acuerdo conlleva la colaboración entre ambas administraciones, para la conservación y mantenimiento de los cauces, tanto en tramos urbanos y periurbanos (de competencia municipal).

Durante el encuentro, ambas partes repasaron el estado administrativo de las diversas actuaciones de protección frente a inundaciones, destacando la presa de Tabala, actuaciones en la rambla de Abanilla, conexión Abanilla-Santomera, el Corredor Verde y otras actuaciones ubicadas en el río Segura y en el Reguerón de Hurchillo.

De todas estas actuaciones, en las que algunas de ellas ya han sido objeto de análisis conjunto con técnicos de la Generalitat Valenciana, aseguran desde la CHS que se realizará un análisis en la sede del juzgado privativo a lo largo de este mes de octubre, al que se convocará el resto de Comunidades de Regantes de la Vega Baja. Finalmente se redactará aquella de las diversas alternativas planteadas que obtengan el mayor consenso técnico, ambiental y social, entre todas las partes implicadas.

