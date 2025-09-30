La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Si salimos de esta

Cuando no lo padeces

A pedir ayuda se llega siempre con pudor, después de haber pensado que nunca serías tú el que la necesitara

Rubén García Bastida

Rubén García Bastida

Martes, 30 de septiembre 2025, 01:14

Me duele el hombro izquierdo. No de una forma insoportable, es más como un grifo mal cerrado o una obra en la calle a la ... hora la siesta. Molesta, pero a ratos puedes ignorarlo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto se deja sentir en el interior de la Región de Murcia
  2. 2 «Son como zombis»: ruidos, peleas y trapicheos de droga a plena luz del día en el corazón de Murcia
  3. 3

    El examen de auxiliar administrativo en Cartagena lleva a los opositores a unirse para presentar alegaciones
  4. 4

    Se alquila bar municipal por menos de 200 euros al mes
  5. 5 La borrasca Gabrielle provoca varios rescates e inundaciones en la Región de Murcia
  6. 6

    Una cantera murciana de (buenos) escritores
  7. 7 La Audiencia Provincial de Murcia reconoce la paternidad biológica de una bebé nacida por gestación subrogada en el extranjero
  8. 8

    El decreto de vivienda asequible se propone construir 25.000 casas para jóvenes en la Región de Murcia en los próximos cinco años
  9. 9 Destapan un narcopiso que funcionaba las 24 horas del día en Murcia
  10. 10 Las raíces de Aitana Bonmatí que dieron su fruto en Cartagena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Cuando no lo padeces