El encuentro europeo sobre aporofobia en Murcia concluye con la petición de medidas comunitarias a la UE El simposio organizado por EAPN ha contado con la asistencia de 250 personas y expertos nacionales e internacionales

Cerca de 250 personas participaron en eI Simposio Europeo sobre Aporofobia celebrado el martes y miércoles en Murcia, un evento organizado por la Red de Lucha Contra la Pobreza (EAPN) que este jueves vivió su jornada de clausura en el campus de La Merced de la UMU.

El encuentro tuvo por objetivo visibilizar las consecuencias sociales del rechazo a los pobres e impulsar políticas y herramientas para erradicarlo. El simposio contó en su última jornada con dos espacios de debate para analizar la aporofobia y su carácter interseccional desde diferentes ámbitos de actuación, con el foco puesto en la Unión Europea, donde no existe consenso de cara a prevenir y perseguir este tipo de discriminación. Además, el anuncio par parte de la Comisión Europea de impulsar en 2026 la primera Estrategia Europea frente a la Pobreza supone, según EAPN, «una ventana de oportunidad para incluir medidas específicas contra la aporofobia».

Entre los expertos que participaron ayer en el evento se encontraban María Jesús Raimundo, fiscal de la Unidad contra los Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía General del Estado; Maravillas Abadía, eurodiputada y viceportavoz del PP en la Comisión de Asuntos jurídicos, Sara Cortés, directora regional de la Fundación Secretariado Gitano en Murcia.

