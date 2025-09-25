La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

En primera fila: la creadora del término 'aporofobia', Adela Cortina (2i), el relator especial de la ONU Oliver De Schutter (con auriculares), y el presidente de EAPN-ES, Carlos Susías (4i), este miércoles en La Merced. Javier Carrión / AGM

Encuentro contra la aporofobia en Murcia: «El odio al pobre tiene mucho que ver con los sucesos de Torre Pacheco»

La capital de la Región acoge el primer simposio europeo sobre la aversión a las personas sin recursos: «Se desprecia a quien no tiene nada de valor que intercambiar»

Rubén García Bastida

Rubén García Bastida

Jueves, 25 de septiembre 2025, 01:27

Murcia se sitúa desde este miércoles en el núcleo del debate europeo contra la discriminación de las personas pobres con la celebración del Simposio Europeo ... sobre Aporofobia que organiza la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN). El evento congrega en la ciudad a las principales entidades que trabajan por los derechos de los más desfavorecidos, representantes políticos y expertos internacionales en este ámbito con participantes como el relator especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Olivier De Schutter, y la filósofa Adela Cortina, que acuñó en los años 90 el término aporofobia para definir la aversión a las personas sin recursos.

