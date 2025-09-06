La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Galería T20

Cómo quiero que me maten

Imagino mi ajusticiamiento como un acto conmovedor en una plaza, a ser posible la de Santa Eulalia

Nacho Ruiz

Nacho Ruiz

Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:26

Anoche me dormí con el telediario y he amanecido con todo su mal rollo encima. La cantidad de violencia e indecencia que se puede llegar ... a escuchar es tal que te puedes volver como ellos. Es decir, te miras al espejo y se te pone cara de Bendodo o de Margarita Robles, porque ya empiezas a repetir sus argumentos. Algo está saliendo mal cuando seguimos lo que dice gente así, cuando nos peleamos con amigos y familiares por lo que ha dicho un político en televisión. Repito, nos peleamos con sobrinos por lo que ha dicho un político. Y ya la monda es cuando es por Donald Trump. No es broma, en España hay seguidores de MAGA.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Catorce detenidos en Murcia por robos con violencia y hurtos durante la bajada de la Virgen
  2. 2

    Carlos Alcaraz, sin piedad de Djokovic, ya está en la final del US Open
  3. 3 El Ayuntamiento de Murcia congelará los impuestos y tasas municipales para el próximo año
  4. 4

    Fomento dobla las ayudas a la mejora energética de edificios de la Región de Murcia con otros 21 millones
  5. 5 Nueva jornada de retenciones en la autovía A-30 en Murcia con más de 4 kilómetros de atasco
  6. 6 La periodista que comió con Mazón habla por primera vez del día de la dana: «He vivido sometida a una presión insoportable»
  7. 7 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  8. 8

    Medio Enrique Roca lleno 17 años después
  9. 9 El Ayuntamiento de Murcia abrirá la terraza del Moneo para que los ciudadanos puedan presenciar el pregón de Viva Suecia
  10. 10 Los emoticonos que todo murciano querría enviar: «Deberían existir en Whatsapp»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Cómo quiero que me maten