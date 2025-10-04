La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El oscuro amor de Franco por Picasso

Franco era pintor, como otros dictadores. El caso más conocido es Hitler, pero, a diferencia de este, tenía bastante maña

Nacho Ruiz

Nacho Ruiz

Sábado, 4 de octubre 2025, 07:28

Tal vez el mejor programa de RTVE sea 'Los archivos secretos del NO-DO'. En esta extraordinaria revisión que la pública está haciendo de las ... latas no emitidas por los programadores franquistas hemos ido viendo una gradual desaparición del gesto fundacional del Régimen: el saludo romano o fascista. El brazo derecho en alto es algo que satura los primeros documentales, llenos de generales y pueblos al borde del hambre, de iglesias destruidas por los rojos y de niños rapados para que no se los comieran los piojos en escuelas desnudas. Aquel brazo en alto se va perdiendo ya desde el momento en el que caen Hitler y Mussolini y Franco se da cuenta de que su antigua alianza es un problema para su sueño de ser aceptado entre los líderes mundiales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una distracción pudo provocar el accidente que se cobró la vida de Amalia en el viaducto de la autovía A-7 en Murcia
  2. 2 Alarma en las pedanías del oeste de Murcia por el incendio de un autobús en la rotonda de la UCAM
  3. 3 Dos detenidos por un tiroteo en una discoteca de Alcantarilla
  4. 4

    Tirarán los 39 locales en ruinas de la antigua galería comercial de La Manga
  5. 5

    La huelga nacional de médicos vuelve a paralizar consultas y pruebas en la Región de Murcia
  6. 6

    El contenedor marrón inicia su implantación en Murcia en los barrios de La Flota, Vistalegre y el Infante
  7. 7 Pablo González, de Cabaña Buenavista de Murcia, entra en la lista de los mejores chefs del mundo
  8. 8

    Los investigadores europeos minimizan la culpa de las renovables y apuntan a la sobretensión como causa del apagón
  9. 9 Cinco kilómetros de retenciones en la A-30 a su paso por Murcia
  10. 10

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes y Trump pide a Israel que pare los bombardeos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El oscuro amor de Franco por Picasso