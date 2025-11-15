La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¿Va ganando el mal?

Pienso mucho en el pobre Alfredo, que ha tenido que quitar el rótulo del Ventorro, y en el día que Mazón comió allí con la periodista, una víctima colateral

Nacho Ruiz

Nacho Ruiz

Sábado, 15 de noviembre 2025, 07:27

Hace 15 años Carolina y yo íbamos mucho al Ventorro. La galería Luis Adelantado, con la que colaborábamos, está puerta con puerta. El dueño, Alfredo, ... fue siempre muy afectuoso. Una vez le hablamos del Casa de la Ermita, que entonces estaba de moda y lo incorporó a la carta. Nos descubrió el Enrique Mendoza y la DO Utiel-Requena, que entonces muy poca gente conocía fuera de Valencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Liberan a ocho mujeres obligadas a prostituirse las 24 horas en Alcantarilla
  2. 2 Alerta sanitaria por un queso vendido en la Región de Murcia: piden su retirada
  3. 3

    La Comunidad lanzará nuevas ayudas al alquiler joven tras denegar todas las solicitudes pendientes por «falta de fondos»
  4. 4 La intrusión de polvo sahariano dispara la mala calidad del aire en la Región de Murcia
  5. 5

    El segundo submarino de la Clase S-80, listo para su puesta a flote
  6. 6 Un accidente provoca cinco kilómetros de retención en la autovía A-7 a la altura de Murcia
  7. 7

    «¡Vamos al bar de los zagales!»
  8. 8 La taquilla del parque de Fofó de Murcia, tirada «dos meses»
  9. 9 El sueldo medio en la Región de Murcia fue el segundo más bajo de España en 2024
  10. 10 El 'modelo EGB' avanza entre los colegios de la Región de Murcia con 60 para el próximo curso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad ¿Va ganando el mal?