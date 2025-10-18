La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Galería T20

El día en que el arte murciano pudo morir

Fueron segundos, tal vez décimas, pero desde nuestro bote transcurrió un infinito de tiempo en el que el corazón se aceleró todo lo que era capaz

Nacho Ruiz

Nacho Ruiz

Sábado, 18 de octubre 2025, 07:49

Tú no te acuerdas de mí pero un día íbamos a morir juntos ahogados. Quien me decía eso era un enigma fugaz en los pasillos ... de Estampa el viernes pasado. Se presentó como el artista canario Nicolás Laiz Placeres y abrió una puerta de mi memoria tan fuertemente cerrada que el episodio que reavivó ni siquiera aparece en 'La galería' el libro que cuenta la historia de T20.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Región de Murcia se sitúa a la cabeza del país en rupturas matrimoniales
  2. 2 Una mítica pizzería de Molina de Segura reabre renovada tras un largo parón: «Conservamos el sabor de siempre»
  3. 3 Más de 4.300 plantas de marihuana: cae en la pedanía murciana de La Ñora un «conflictivo» clan criminal
  4. 4 La Junta de Gobierno autorizará hoy el encargo del anteproyecto para la prolongación del tranvía de Murcia
  5. 5 Arreglan el bache en el que se mató un ciclista en Murcia hace unos días
  6. 6 Localizan cerca de 2.000 plantas de marihuana en una nave de San Javier
  7. 7 La ampliación del tranvía al Carmen por el Puente Viejo de Murcia es el trazado «más óptimo», según el estudio informativo
  8. 8

    El murciano Fermín Aldeguer, el niño que cumplió su sueño a toda velocidad
  9. 9

    Los alcaldes del Mar Menor exigen al Estado que asuma los costes de la dana y del corte de agua
  10. 10 Una colisión frontal en Murcia se salda con un herido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El día en que el arte murciano pudo morir