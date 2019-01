El 'lobby' Demasiado Perro Es difícil entender cómo los desahuciados, los que quedaron en paro, los que escolarizan a sus hijos en institutos sin calefacción... en fin, la gente de la calle, ha seguido votando al pistón a esos pocos, a 'las familias' JERÓNIMO TRISTANTE Viernes, 25 enero 2019, 23:19

En Murcia vivimos una prolongación del sistema caciquil del siglo XIX donde una veintena de familias siguen dominando el panorama político, económico, social, cultural y hasta religioso de nuestra sociedad. Salvo un breve período vivido en los 80, esta casta supo volver por sus fueros para hacerse con la manija y así andamos desde hace más de 25 años, gobernados por los mismos de siempre que, eso sí, han conseguido muy hábilmente que los pobres, los más desfavorecidos, les voten y poder así mandar sobre ellos y sus vidas. Hay que reconocerles que en esto son unos figuras. Chapó.

El chiringuito. Desconozco cómo funcionan los partidos populares de otras comunidades, pero aquí hace muchos años que el PP dejó de ser un partido para convertirse en un 'lobby' socio-económico-familiar. Y digo familiar porque son las familias de siempre, las que hace ya dos siglos cortaban el bacalao en esta comunidad. Se les distingue fácil, tipos con apellido compuesto, de familias de inmensos patrimonios, que pasean por calles y plazas que llevan los nombres de sus tatarabuelos, engominados y vestidos de Tommy Hilfiguer. Aquí quisiera hacer el apunte de que algunos de ellos, para rezumar un pedigrí que no tienen, han adquirido la costumbre de acudir al juzgado y convertir su apellido en compuesto. Pero, vamos, que estas modas de la pijería no nos atañen a la mayoría de la mortales.

La fórmula. No sé cuál fue el momento, pero ocurrió durante la era Valcárcel. Encontraron la fórmula mágica: la mitad de estos cachorros de la burguesía murciana se ubicó en el partido y la otra mitad en la empresa privada, y durante casi treinta años se ha encargado de privatizar todo lo privatizable. Nos vendieron que concertar los servicios es más barato y se han puesto cerdos, los unos y los otros. Es falso, claro. Carmena, en dos años, desmotando la red clientelar del Partido Popular, ha llegado a alcanzar un superávit de 2.000 millones de euros. Ahí queda el dato. Lógicamente, concertar y privatizar servicios encarece el coste y, lo peor, enriquece a esos amigos del partido que gobierna, creando una red clientelar que va, poco a poco, vaciando las arcas públicas. Les recuerdo que tras 25 años de 'capitalismo de amiguetes', la deuda de la Comunidad Autónoma alcanza los 9.000 millones. Y de eso no le pueden echar la culpa a la izquierda.

Incomprensible. Y es por esto que resulta incomprensible que la gente les haya seguido votando. Tras la brutal crisis de 2010, ellos siguieron haciendo negocios. Es más, con la excusa de los recortes, privatizaron y concertaron aún más. Es un hecho que vivimos en la comunidad que más desigualdad tiene. Desde la crisis, ellos se han hecho más y más ricos y los ciudadanos más y más pobres. Han ahondado la brecha entre ricos (ellos) y pobres (los ciudadanos). Es difícil entender cómo los desahuciados, los que quedaron en paro, los que escolarizan a sus hijos en institutos sin calefacción, los que aguantan horas y horas en la sala de espera de Urgencias, en fin, la gente de la calle, ha seguido votando al pistón a esos pocos, a 'las familias'. No se entiende, pero ha sucedido.

Nuevas estrategias. Este lobby, que ha dispuesto de un presupuesto de 4.500 millones de 'napos' al año durante 25 años, ha sabido invertir en campañas de comunicación para que los pobres les siguieran votando. Primero fue el agua y ahora, sin atisbo de vergüenza, quieren crear en la gente la certeza de que Madrid tiene la culpa de lo del Mar Menor, cuando la culpa la tienen ellos, que no han cerrado ni un solo pozo ilegal, ni una desalobradora, que no han abierto un solo expediente, mirando hacia otro lado mientras que sus amigos de la cara empresarial del 'lobby' vertían toneladas y toneladas de nitratos a nuestra laguna costera.

Son minoría. Y lo más gracioso de esto es que en un mar de 1.400.000 murcianos, este Lobby implica solo a unas pocas familias, como en el siglo XIX. En manos del pueblo está no perpetuar este 'capitalismo de amiguetes' a los que se les llena la boca hablando del sector privado mientras que ellos viven descaradamente de lo público. Yo espero que el PP postapocalíptico que surja tras el leñazo de López Miras sea otra cosa. Espero un partido de centroderecha moderno y serio, y no un 'lobby'. Ballesta, pese a que le critican lo de las pedanías, me parece un tipo serio. El PP lo fía todo a su buen resultado en Murcia capital. Espero que en el futuro, se haga con el timón y convierta al 'lobby' en lo que debiera ser: un partido.