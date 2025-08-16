Washington, militarizada

Compartir

Cuando Donald Trump desplegó en junio a efectivos de la Guardia Nacional y marines para apoyar su 'caza al indocumentado' en Los Ángeles, el gobernador ... de California llevó la medida a los tribunales. Lo mismo hizo ayer el fiscal general de Washington D. C. contra la orden ejecutiva que desde el martes autoriza patrullas de soldados y miembros de agencias federales contra el crimen y el sinhogarismo en la capital. Los datos desmienten la «emergencia de seguridad» que invoca la Casa Blanca. Los delitos violentos descendieron un 26% en lo que va de año y un 7% la criminalidad en general. En esta urbe de 700.000 habitantes, como en el resto del país, el verdadero enemigo son las armas de fuego, aunque no a ojos del mandatario. Al malestar de residentes y visitantes por la presencia de tropas, agentes y helicópteros se une la sorpresa por su concentración en las zonas consideradas más seguras. La justicia decidirá si el presidente –al que el Supremo concedió inmunidad absoluta para sus actos oficiales– está violando el autogobierno local al aferrarse a una norma que le permite federalizar la seguridad durante 30 días, prorrogables con permiso del Congreso.

