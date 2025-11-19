El mal menor para Gaza

La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Durante los dos largos años de destrucción sistemática de Gaza, el Consejo de Seguridad de la ONU despreció seis iniciativas de alto el fuego, pero ... ahora regala a Donald Trump la resolución que necesitaba para recibir por todo lo alto a Mohamed bin Salmán. Con la rehabilitación internacional del heredero saudí –al que la Inteligencia de EE UU atribuyó la orden de matar al columnista Jamal Kashogi en 2018–, la Casa Blanca busca inversiones billonarias a cambio de un compromiso de seguridad con Riad. A estos efectos, Trump debía desatascar su plan para la Franja, que, sin haber logrado ni una tregua creíble, pasa oficialmente a la fase dos. El amplio respaldo del mundo árabe a una fuerza de estabilización se pondrá a prueba con la exigencia de desarmar a Hamás. Y la muy vaga alusión a un futuro Estado palestino recuerda, por un lado, que la ocupación continuará y, por otro, que la autodeterminación no llegará sin el máximo entendimiento interno. Para los cientos de miles de gazatíes supervivientes, los designios de Trump serán el mal menor si al final les proporcionan alimentos, agua, refugios, atención sanitaria y educación. De exigir justicia por tantos crímenes no se habla.

