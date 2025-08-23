La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

La guerra del hambre

La declaración de hambruna en Gaza dispara la presión sobre Israel para que acepte un alto el fuego y desbloquee la ayuda

LA VERDAD

LA VERDAD

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:02

La declaración oficial de hambruna en Ciudad de Gaza por la ONU confirma semanas de señales inconfundibles: niños con cuerpos demacrados, demasiado débiles ya para ... llorar, bebés que sucumben de inanición y enfermedades prevenibles. Al menos 89 civiles, la mayoría menores, murieron por falta de alimento en los siete primeros meses del año en un territorio palestino militarizado al 86% por Israel; otros 133 perecieron este agosto. El informe de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC) concluye que medio millón de gazatíes enfrentan «condiciones catastróficas».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un cajero de Torre Pacheco expulsa 2.000 euros en billetes a la calle
  2. 2 Controlado el incendio en las cuestas del Cedacero en Cartagena
  3. 3 Ganga inmobiliaria: subastan más de 20 inmuebles en la Región de Murcia desde 600 euros
  4. 4 Un menor de 13 años resulta herido tras el ataque de dos perros en San Javier
  5. 5 Una maleta abandonada en el centro de Murcia con casi un kilo y medio de marihuana
  6. 6 Los héroes que escoltaron en Murcia hasta La Arrixaca a Hugo, un niño de dos años
  7. 7 Los vecinos de Joven Futura, en Murcia, anuncian protestas para exigir la legalización de esta urbanización
  8. 8

    Los insultos, amenazas y agresiones a sanitarios se disparan con 450 casos declarados hasta agosto
  9. 9 Atasco de embarcaciones en el puente del Estacio de La Manga por una avería
  10. 10

    Así será la vida de la Princesa Leonor en San Javier: «Será una compañera más»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La guerra del hambre