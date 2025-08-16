La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Fuego contra el negacionismo

La emergencia de los incendios, que siguen sin dar tregua nutridos por un calor abrasador, plasma la peor evidencia de la crisis climática

LA VERDAD

LA VERDAD

Sábado, 16 de agosto 2025, 07:14

España se dispone a cumplir una semana convulsionada por una oleada de incendios que se ha cobrado ya tres vidas, innumerables desgarros personales y un ... volumen de hectáreas de terreno forestal arrasado que se asoma a los más negros récords de la historia reciente. Un combate que está obligando a movilizar todos los recursos disponibles, con síntomas de extenuación en las poblaciones de las comunidades más afectadas –Castilla y León, Galicia y Extremadura– y temores en otras, porque la esperanzadora confirmación de que los devoradores fuegos de Zamora y León están ya bajo control se ha visto aguada por la persistencia de otros focos y la aparición de nuevos que continúan sin dar tregua a los responsables institucionales concernidos y a los equipos de emergencia; una virulencia agravada por la sequedad del entorno natural y unos vientos traicioneros que están dificultando al límite las tareas de extinción. Pero las particulares circunstancias que determinan cada uno de los frentes y la inquietante constatación de que buena parte de los incendios están provocados intencionadamente –una culpabilidad humana directa a la que el endurecimiento paulatino de la legislación punitiva no ha logrado poner coto– no puede orillar una realidad circundante: las temperaturas al rojo vivo derivadas del calentamiento global. Baste consignar que, en medio del calor abrasador que está dando oxígeno a las llamas, ciudades del norte como Bilbao u Oviedo rebasaron ayer los 40 grados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 65 años en Murcia tras dispararse accidentalmente con un arma
  2. 2 Un hombre, en la UCI tras atragantarse al comer un bocadillo en San Javier
  3. 3 Euromillones: Comprobar resultados de hoy viernes 15 de agosto de 2025
  4. 4 Llega lo peor de la ola de calor a la Región de Murcia: Aemet activa el aviso rojo por temperaturas de hasta 45 grados
  5. 5

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  6. 6 El Murcia rompe el acuerdo de patrocinio con la familia Gálvez
  7. 7 Una guía para sobrevivir al 15 de agosto en la ciudad de Murcia
  8. 8

    Ser abonado del Real Murcia tiene premio
  9. 9

    La UMU retrocede en el ranking de universidades mundiales
  10. 10

    El desinterés de la industria minera obliga a ofertar permisos para nuevos yacimientos en la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Fuego contra el negacionismo