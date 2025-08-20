La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Editorial

Garantías para Ucrania

El apoyo redoblado y conjunto de EE UU y Europa debe librar al país invadido de cesiones territoriales e integrarlo en la UE y la OTAN

Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:10

Después de la cumbre en Alaska, la narrativa rusa sobre la guerra en Ucrania se había apoderado de tal modo del ánimo del presidente de ... Estados Unidos que obligó a Europa a movilizarse. A los aliados de Volodímir Zelenski no les quedó otra alternativa que embarcarse en un movimiento arriesgado: acompañar al dirigente ucraniano en su comprometido regreso del lunes al Despacho Oval. El riesgo cierto de que, después de resistir la invasión durante tres años y medio, los ucranianos se vieran definitivamente abandonados por Washington no podía descartarse. Ya le ocurrió al Gobierno afgano con los talibanes, con Trump en la Casa Blanca.

