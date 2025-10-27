Las Torres de Cotillas va a más

En 2018, el Ayuntamiento torreño de aquel entonces consiguió para el municipio una inyección de cinco millones de euros procedentes de los fondos europeos Edusi ... con el objetivo fundamental y cumplido de emprender proyectos sostenibles e innovadores de mejora, modernización y revitalización de entornos, equipamientos y servicios de la localidad. Así, destacan logros como la construcción y puesta en marcha del Centro Intergeneracional Princesa Sofía, pionero en la Región, la regeneración urbana de barrios como los del Carmen y Los Vicentes y la integración social y laboral de sus habitantes, la apertura de un Centro de Interpretación Cultural –englobando entre sus muros una exposición permanente de la historia conservera de la villa– y el disfrute del parque de la Antena para la ciudadanía, siendo considerado uno de los espacios adecuados para la plantación de especies arbóreas y arbustivas y la instalación de pistas deportivas y de recreo.

Es la apuesta por una decidida renovación física de zonas públicas en el marco de alcanzar un municipio como polo de desarrollo de vida comunitaria, más accesible, funcional, acogedor y atractivo. Es así que los Fondos Feder Edusi llegados a la localidad es un signo claro del impacto positivo de la cooperación europea en el desarrollo de una localidad como Las Torres de Cotillas, en pro de la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, una sinergia, un trabajo y colaboración conjuntos entre el Ayuntamiento y la UE.

Siguiendo con esta filosofía de impulso al más completo nivel, esta localidad está a tan solo un paso de lograr otra remesa sustancial de financiación europea similar, la enmarcada en la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL), solicitada a las instancias de la UE por acuerdo plenario unánime de la corporación municipal y que, con 4.860.000 euros de inversión, más 1.250.000 provenientes de las arcas del Ayuntamiento, costeará la realización de un paquete de macroproyectos funcionales, innovadores, inclusivos, de encuentro y armonía de sus vecinos con la naturaleza y la tecnología y generadores, entre otras prestaciones, de equipamientos deportivos, culturales, de ocio, de atención ciudadana y protección civil, de reforestación, mobiliario urbano y drenajes sostenibles de parques y jardines.

En definitiva, una positiva realidad que se acrecienta con iniciativas como las que va a emprender el Consistorio torreño, con el apoyo del Gobierno regional, para aumentar en 4 millones de m2 su suelo industrial para atracción y / o ampliación de empresas de contrastado liderazgo en su sector (destacando Marvimundo y la Ciudad del Cine promovida por la factoría Universal como gran centro de producción audiovisual de Europa).

Decisiones en sí planificadas con notoria visión de futuro y avance inmediato para un municipio como el torreño, inmerso en una coyuntura irrenunciable de pujanza a la que no resulta tampoco ajena el aumento de la importancia logística de Las Torres de Cotillas con la apertura ya de dos de los tres tramos del Arco Noroeste, con lo que ello conlleva de mayor accesibilidad a sus polígonos industriales y de impulso de su potencial de desarrollo económico.