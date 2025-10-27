La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Las Torres de Cotillas va a más

JUAN JOSÉ RUIZ MOÑINO

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:12

En 2018, el Ayuntamiento torreño de aquel entonces consiguió para el municipio una inyección de cinco millones de euros procedentes de los fondos europeos Edusi ... con el objetivo fundamental y cumplido de emprender proyectos sostenibles e innovadores de mejora, modernización y revitalización de entornos, equipamientos y servicios de la localidad. Así, destacan logros como la construcción y puesta en marcha del Centro Intergeneracional Princesa Sofía, pionero en la Región, la regeneración urbana de barrios como los del Carmen y Los Vicentes y la integración social y laboral de sus habitantes, la apertura de un Centro de Interpretación Cultural –englobando entre sus muros una exposición permanente de la historia conservera de la villa– y el disfrute del parque de la Antena para la ciudadanía, siendo considerado uno de los espacios adecuados para la plantación de especies arbóreas y arbustivas y la instalación de pistas deportivas y de recreo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven mata presuntamente a su novia de 19 años en Librilla
  2. 2 Hallan en El Albujón el cadáver del anciano desaparecido en Torre Pacheco
  3. 3

    Planean construir 150 pisos de «alquiler asequible» junto a la milla de oro de Murcia
  4. 4 Aemet amplía el aviso por lluvias y tormentas en la Región de Murcia: hasta 25 litros en una hora
  5. 5 Estas son las oposiciones más fáciles de España, según una academia: «Plazas masivas por todo el país»
  6. 6

    La UCI de La Arrixaca abre sus puertas a los acompañantes: «Cuando mi hijo abre los ojos, no está solo»
  7. 7

    Heridas abiertas en Letur: los vecinos recuerdan la dana un año después
  8. 8 El dilema de elegir horario: el preferido por los españoles no es el más saludable
  9. 9

    La Región de Murcia, cada vez más vieja: así sube la edad media de los municipios desde 2015
  10. 10 El infiltrado murciano que tres veces fingió su muerte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Las Torres de Cotillas va a más