Diferentes obstáculos para una misma meta

JOSÉ SOLANO MARTÍNEZ

Martes, 4 de noviembre 2025, 00:01

Durante varias décadas hemos oído que «ahora todo el mundo quiere estudiar». Generalmente, lo dicen aquellos acomodados que sí o sí, sus hijos tienen que ... ir a la universidad y graduarse en las carreras que previamente les han ido inculcando desde su más tierna infancia. Diría que les molesta que los hijos de los obreros autóctonos e inmigrantes puedan competir con sus vástagos. Aunque no es una competición de igual a igual, pues sabemos que los medios de una familia de escasos recursos económicos siempre van a ser inferiores; bien sea en las comodidades de su cuarto de estudio, desplazamientos a la facultad, imposibilidad en muchos casos de acceder al alquiler de un piso compartido...

