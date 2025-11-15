Influtorpe

La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Daba vergüenza la obscenidad, la banalidad con la que trataba la necesidad ajena. El hambre convertida en 'contenido' y la empatía en un gas que se esfuma en el aire

Ana María Tomás

Sábado, 15 de noviembre 2025, 07:27

Casi coincidiendo con la petición de ayuda de los bancos de alimentos, desabastecidos de provisiones de primera necesidad, salta a las pantallas televisivas un vídeo ( ... al parecer de los varios que existen al respecto) de una influencer sudamericana (personalmente, diría que el acento era colombiano, pero nunca podría asegurarlo), más bien influgilipollas, cuyo nombre eludo a propósito para evitarle cualesquiera posibilidades de publicidad, en el cual la paya se publicita en TikTok haciendo gala de lo sencillo que es visitar Cáritas y salir con la cesta llena de comida, sin tener que mover un dedo para trabajar y pagarla, así como de unos cuantos modelitos para salir el fin de semana de copas.

