El primer borrador de la Historia

La política es hoy tan teatral que debería tener intermedio y reparto de palomitas. Las Fiestas de Primavera y la Semana Santa nos dieron esa balsámica pausa, si bien relativa porque, como la gente ya no acude a los mítines y otros actos de partidos, salvo a los de mesa y mantel, son los políticos los que van donde está la gente, ya sean procesiones o barracas huertanas, para dejarse ver con el pueblo. De los alcaldes que procesionan junto a los cofrades hemos pasado a los que directamente portan tronos. Incluso tenemos un presidente regional que conduce una cuadriga a toda pastilla (nada que objetar, pues como campaña de promoción de la Semana Santa lorquina no tiene precio). Pero ocurre que a estas alturas del mes se han agotado las ocasiones para acompañar a colectivos que bien merecen apoyo, aunque a veces solo quede un rastro de selfies y vídeos en redes sociales. Y esto ha supuesto la vuelta a la política declarativa, la del 'canutazo' para hablar por hablar y copar espacio informativo.

El monotema sigue siendo el diálogo de sordos entre el PP y el Vox por los Presupuestos regionales, en lo que ya más parece una pelea de novios. Mucho drama y poca sustancia. No veo adultos en la habitación, sino adolescentes jugando con cerillas. Algo me he debido perder cuando Vox le pide al PP que, para aprobar las cuentas públicas, debe firmar un documento donde rechace la Marcha Verde. Literal. Dada la situación económica de la Comunidad, «muy delicada» en palabras del interventor general, contar con presupuestos para 2025 debería ser prioritario. Pero lleva camino de ser la no-noticia del año. Menos mal que en ámbitos empresariales no se pierde el foco. Mientras PP y Vox verbalizan su rechazo al Pacto Verde europeo, el Ministerio de Transición Ecológica asigna 155 millones de la UE vinculados a ese programa para que Repsol produzca hidrógeno renovable en Escombreras. Es la (buena) noticia regional de la semana. En lo puramente político lo fue la renuncia (teatral) de Joaquín Buendía como alcalde de Alcantarilla, dos años después de ganar las elecciones. El lunes anunciaba su marcha alegando que, tras una década al frente del Ayuntamiento, deseaba recuperar parcelas de su vida personal. Lo cierto es que mientras renunciaba en el Pleno municipal del jueves el Consejo de Gobierno le estaba nombrando gerente de la Entidad de Saneamiento y Depuración de la Región de Murcia. No hace falta ser un lince para deducir que ya el lunes, o mucho antes, estaba pactado su nombramiento en Esamur, organismo con un presupuesto de casi 90 millones, en su gran mayoría para mantenimiento y licitación de obra en un ámbito en el que la Región es un ejemplo internacional. Director general con Pati Reverte y Constantino Sotoca, Buendía fue luego apadrinado políticamente por Pedro Antonio Sánchez, aunque se ha ganado por sí solo un peso específico en el PP con sus victorias electorales. La oposición ya se ha comprado una lupa de aumento para no perder de vista a Esamur.

Todo lo anterior empequeñece ante el acontecimiento con el que debutó la semana: la muerte del Papa. Por su liderazgo global, el fallecimiento de un pontífice siempre tiene una relevancia histórica. En las Redacciones de los diarios se vive con intensidad porque la cobertura informativa debe estar a la altura del hito. En 2005 tuve la responsabilidad en ABC de coordinar la información de la muerte de Juan Pablo II, que nos sorprendió a las 21.45 de la noche. En poco más una hora se hicieron treinta páginas. Ya en las semanas siguientes fueron centenares las crónicas, entrevistas, reportajes, artículos y análisis. Con la muerte del Papa Francisco tuve claro que su cobertura en LA VERDAD debía ser la propia de un gran hecho histórico, a lo que está contribuyendo brillantemente el murciano Darío Menor, nuestro corresponsal en Roma, a quien hoy entrevistamos. De la talla humana y espiritual de Francisco dan idea las inmensas colas ante la capilla ardiente y la cumbre mundial de líderes que propició ayer su funeral. No obstante, hará falta distancia temporal para analizar con acierto la figura poliédrica de Bergoglio y de su papado. Philip L. Graham, editor durante décadas del 'The Washington Post', afirmó con mucho tino que el periodismo aporta el primer borrador de la Historia. En efecto, los periódicos son una fuente primaria con alto valor documental, más aún con un Papa que fue un gran generador de titulares por sus opiniones, valientes y controvertidas. Pero le tocará a los historiadores, con su compleja metodología científica, la tarea de emprender el más fiel y completo análisis de la figura de Bergoglio y de su legado. Eso llevará mucho tiempo y trabajo.

La historia, como el periodismo, no se libra del contexto político. En EE UU, donde celebran este mes los 250 años del inicio de la revolución americana, Trump dictó hace días una orden ejecutiva para «restaurar la verdad y la cordura en la historia estadounidense», lo que interpretaron los historiadores como un intento dejar de lado la investigación crítica y purgar el pasado de hechos incómodos. Es curioso que poco después de que el presidente estadounidense tachase de «patéticos» a los europeos apareció un libro del historiador John Ferling en el que acredita que de no haber sido por Francia y España, otorgándole un papel clave a nuestro Conde de Floridablanca, los americanos no se habrían librado del yugo británico. Tiene su aquel que Trump diga que la UE nació para fastidiar a EE UU cuando la verdad histórica es que su país emergió en parte por el deseo de franceses y españoles de hacerles la puñeta a los ingleses. Cosas veredes.