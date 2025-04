Un Papa cercano con la Región

Compartir

No visitó España en sus años de pontificado, como tampoco su Argentina natal, pero el Papa Francisco siempre se mostró cercano y afectuoso con la ... Región. Así lo atestiguan las muestras de cariño a los murcianos a los que recibió en audiencia o que se le acercaron en la Plaza de San Pedro, desde Fernando López Miras, el obispo Lorca Planes y el fundador de la UCAM, José Luis Mendoza, a las delegaciones de Caravaca Jubilar y los lorquinos que fueron a la beatificación de su primer santo. Por el Nuncio en España, supimos de su dolor por la crisis del Mar Menor. Si rehusó visitar Caravaca fue porque, como explicó, debía ir donde más se le necesitaba. De ahí su deseo de viajar a Canarias y vivir in situ el drama de la inmigración irregular. Su estado de salud lo impidió. Su liderazgo mundial no fue solo espiritual. Intervino siempre en favor de los más desfavorecidos en cualquier punto conflicto del planeta. Fue un Papa renovador que ya forma parte de la Historia.

Papa Francisco