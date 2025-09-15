La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en el Congreso EFE

Urtasun tras la cancelación de la Vuelta: «Tenemos que lograr que Israel no participe en la próxima Eurovisión»

El titular de Cultura ha abogado por que los eventos culturales y deportivos «no blanqueen el genocidio»

EP

Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:05

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado este lunes que le «preocupa» y le «ocupa» la presencia de Israel en el Festival de Eurovisión 2026. «Tenemos que lograr que Israel no participe en la próxima edición de Eurovisión», ha defendido.

Urtasun se ha expresado así en una entrevista RNE, recogida por Europa Press, tras las protestas propalestinas que provocaron este domingo la cancelación de la última etapa de la edición de 2025 con final en el centro de Madrid.

El titular de la cartera de Cultura ha abogado por que los eventos culturales y deportivos «no blanqueen el genocidio». «He sido muy claro a lo largo de esta última semana alrededor de esta cuestión y también creo, de una manera muy clara, que igual que ya lo han hecho Irlanda, Eslovenia, Islandia y también los Países Bajos, si no logramos expulsar a Israel, España no debe de participar», ha insistido.

Para Ernest Urtasun, los ciudadanos movilizados este domingo en Madrid enviaron un «gran mensaje»: «Que no toleramos ya, como españoles, que los eventos culturales y deportivos sirvan para blanquear lo que, probablemente, es la mayor atrocidad que se ha visto en el mundo en el siglo XXI».

En este sentido, el ministro de Cultura ha añadido que lo importante es que «la movilización se pueda desarrollar con normalidad y que logró sus objetivos». «Yo me alegro», ha recalcado Urtasun.

El pasado viernes la cadena pública televisiva de Países Bajos, AVROTROS, se sumaba a las de Eslovenia, Islandia e Irlanda, condicionando su presencia en el Festival de Eurovisión a la participación de Israel. En España, RTVE aun no ha tomado ninguna decisión.

Desde el pasado mes de junio, la directora de Producción de Contenidos de RTVE, Ana María Bordas, es la presidenta del Grupo de Referencia de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), el máximo órgano de supervisión y de toma de decisiones del certamen musical.

