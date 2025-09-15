Sánchez: «Hasta que no cese la barbarie, ni Rusia ni Israel deben estar en una competición internacional más»
El presidente del Gobierno insiste en su aval a las protestas que este domingo obligaron a suspender La Vuelta y sostiene que su posición es compartida por «una mayoría» porque está «en el sentido común»
Madrid
Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:30
Pedro Sánchez insiste en su aval a las protestas propalestinas que este domingo obligaron a los organizadores de La Vuelta a suspender su última etapa, ... en Madrid. Es más, el presidente del Gobierno ha defendido hoy en el primer encuentro del curso político con los diputados, senadores y europarlamentarios del PSOE, que lo sucedido debe servir para hacer crecer y llegar «a todos los rincones del mundo» el debate acerca de la participación de Israel en competiciones deportivas. «Nuestra posición es clara y rotunda y la comparte una inmensa mayoría porque está en el sentido común -ha esgrimido-: Hasta que no cese la barbarie, ni Rusia ni Israel deben estar en una competición internacional más».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.