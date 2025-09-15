La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante el acto de este lunes. EFE

Feijóo: «Sánchez es responsable de la violencia. Le da igual la vida de los policías y de los corredores»

El líder del PP cree que el presidente del Gobierno debería «avergonzarse» por «alentar» la protesta de la Vuelta para «tapar su corrupción»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Lunes, 15 de septiembre 2025, 09:39

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha culpado este lunes a Pedro Sánchez de los incidentes del domingo en la llegada de la Vuelta ... a Madrid. «El presidente del Gobierno es responsable de unos actos de violencia que deberían avergonzar a cualquier persona que se preocupe por el país», ha dicho Feijóo, que ha afirmado que Sánchez debería «avergonzarse» por «alentar por la mañana una protesta que ya había tomado tintes violentos, que ha había puesto en riesgo de la seguridad de los deportistas y de los equipos y que había afectado al desarrollo de un evento que es Marca España».

