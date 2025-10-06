La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y su exasesor Koldo García EP

El juez cita a Ábalos y a Koldo para aclarar los ingresos «opacos» señalados por la UCO

El instructor del Supremo Leopoldo Puente, que no pide al PSOE ninguna aclaración sobre los pagos al exministro, quiere conocer por qué el asesor administró las cuentas de su jefe

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 6 de octubre 2025, 12:07

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha citado de nuevo a declarar como investigados al exministro José Luis Ábalos, y a quien fue su ... asesor Koldo García, para los próximos 15 y 16 de octubre, respectivamente, a la vista del informe de la UCO de la Guardia Civil del pasado viernes sobre la situación patrimonial del extitular de Transportes y su vinculación económica con García, que haría las veces de administrador de los pagos e ingresos de su jefe.

