La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Foto del informe de la UCO R.C.

La UCO apunta a que el PSOE pagó con supuesto dinero negro a Ábalos y Koldo

La Guardia Civil detecta pagos sin «respaldo documental» del partido, después de descubrir fotos con sobres llenos de dinero

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Viernes, 3 de octubre 2025, 14:17

Comenta

«El sobre de Ferraz, a la mesa del ministro». La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta que el PSOE pagó con ... supuesto dinero negro una serie de gastos a José Luis Ábalos y a su asistente Koldo García. El informe patrimonial de 285 páginas sobre el exministro que los agentes han entregado este viernes en el Supremo revela que los agentes han detectado pagos «sin respaldo documental» del partido a ambos imputados, después de haber descubierto fotos (supuestamente realizadas por Koldo) con sobres con el logotipo del PSOE llenos de dinero para ambos encausados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una distracción pudo provocar el accidente que se cobró la vida de Amalia en el viaducto de la autovía A-7 en Murcia
  2. 2 Los municipios más ricos y más pobres de la Región de Murcia: Molina de Segura vuelve a encabezar la lista y hay cambio en los últimos
  3. 3 Fallece Francisco Briones, director de RTVE en la Región de Murcia
  4. 4

    Tirarán los 39 locales en ruinas de la antigua galería comercial de La Manga
  5. 5 Dos detenidos por un tiroteo en una discoteca de Alcantarilla
  6. 6 Raphael aplaza su concierto en Murcia previsto para el sábado
  7. 7 Las viviendas asequibles que promueve la Comunidad costarán «entre 160.000 y 170.000 euros»
  8. 8 Alarma en las pedanías del oeste de Murcia por el incendio de un autobús en la rotonda de la UCAM
  9. 9 Astrade se convierte en Talentismo para dejar atrás el concepto TEA
  10. 10

    Una joven sufre graves quemaduras en las fiestas de Puebla de Soto, en Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La UCO apunta a que el PSOE pagó con supuesto dinero negro a Ábalos y Koldo

La UCO apunta a que el PSOE pagó con supuesto dinero negro a Ábalos y Koldo