La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Koldo García Rodrigo Jiménez /Efe

Koldo, tras las «chistorras», ahora desmiente los «soles»: «Es la moneda de Perú»

El exasesor de Ábalos, en su último escrito ante el Supremo, pide directamente que se «suspenda» la causa si no se le devuelven los dispositivos electrónicos que son la base del caso

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 6 de octubre 2025, 13:07

Comenta

El pasado viernes, en uno de los momentos televisivos más surrealistas del 'caso Koldo', la abogada del exasesor de José Luis Ábalos, entró en directo ... en el programa de Cuatro 'Todo es mentira' para asegurar que la Guardia Civil, en su último informe sobre el patrimonio del exministro, había tergiversado las palabras del exportero de prostíbulo. Según la letrada Leticia de la Hoz, cuando su cliente se refería «chistorras» no era a billetes de 500 euros –como asegura la Unidad Central Operativa (UCO)- sino que efectivamente hacía mención al derivado del cerdo y que Koldo fue el encargado de comprar 2.000 de estas salchichas para hacer un millón de raciones en una fiesta electoral del PSOE.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Día de la Hispanidad: ¿el festivo se pasa al lunes 13 de octubre en la Región de Murcia?
  2. 2 Un hombre resulta herido en un aparatoso accidente en Molina de Segura
  3. 3

    Los procesos de estabilización hacen fijos a más de 12.500 interinos de la Comunidad
  4. 4 Diez kilómetros de retención en la autovía A-30 a la altura de Murcia
  5. 5

    Los grados de FP que tiene pleno empleo y pero que se quedan con plazas vacantes en la Región de Murcia
  6. 6 Medio centenar de personas piden «justicia para Margaret» en el camping de El Portús
  7. 7

    El salario mínimo registra en la Región de Murcia la segunda mayor subida del país por el campo
  8. 8

    La recuperación de la Marina del Carmolí arranca este mes tras cuatro años de trámites
  9. 9

    Detenido por violar a su hija en plena calle junto a su otro hijo
  10. 10 Gordo de la Primitiva: Comprobar resultados del sorteo de hoy domingo 5 de octubre de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Koldo, tras las «chistorras», ahora desmiente los «soles»: «Es la moneda de Perú»

Koldo, tras las «chistorras», ahora desmiente los «soles»: «Es la moneda de Perú»