Rivera propone al PP una abstención conjunta para que Sánchez sea investido Condiciona ese paso a que el líder socialista rompa el Gobierno de Navarra, aplicación del 155 en Cataluña y renuncia a subidas de impuestos RAMÓN GORRIARÁN Madrid Lunes, 16 septiembre 2019, 12:52

Albert Rivera propondrá esta tarde a Pablo Casado que PP y Ciudadanos se abstengan y faciliten la investidura de Pedro Sánchez si cumple una tabla de condiciones. Entre ellas, la ruptura del «acuerdo» con EH Bildu en Navarra, el compromiso a no indultar a los líderes independentistas juzgados por el Supremo y la renuncia a subidas de impuestos si gobierna.

El líder de los liberales ha citado esta tarde en el Congreso a su homólogo popular para analizar la propuesta de «solución de Estado» que evitaría una repetición de las elecciones el 10 de noviembre. Casado acudirá a la reunión, y está por ver si acepta los términos de la oferta. De ser así, ambos informarían mañana al Rey de su decisión de abstenerse para facilitar la investidura. «Es una solución conjunta en un momento político límite», ha reconocido el presidente de Ciudadanos en una conferencia de prensa en la sede de su partido.

Pero todo este movimiento queda supeditado a que el propio Sánchez esté dispuesto a escuchar los requerimientos propuestos por Rivera. Por el momento, el presidente del Gobierno en funciones guarda silencio. También está callado el líder del PP, que no ha respondido al doble emplazamiento del líder naranja. Por un lado, obliga a Sánchez a salir de su no a Unidas Podemos y a estudiar esta alternativa. Por otro, coloca a Casado ante el dilema de aceptar una abstención o ir a la repetición de elecciones.

Rivera ha propuesta que el PSOE «rompa su pacto con Bildu en Navarra» para que en esa comunidad haya un gobierno «constitucionalista». Sánchez y los socialistas han negado en reiteradas ocasiones que tengan un acuerdo con la izquierda abertzale, que con su abstención permitió la investidura de María Chivite, previo pacto con los nacionalista de Geroa Bai, Podemos y Ezkerra-Izquierda.

El presidente de Ciudadanos también ha planteado la creación de una mesa para estudiar la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña ante «el otoño caliente» que se avecina si Quim Torra no acata la sentencia del Supremo a los líderes independentistas juzgados por el 1-O. También exige a Sánchez un compromiso de que no va a indultar a estos dirigentes acusados de rebelión y sedición, entre otros delitos. El líder socialista se niega a recurrir a esa disposición para intervenir la Generalitat porque, por el momento, no se ha producido ninguna vulneración de la legalidad y recuerda que el Tribunal Constitucional ha delimitado el marco de aplicación del 155, y ese escenario, a su entender, no se da.

Como tercera condición, Rivera ha exigido que Sánchez revise las subidas de impuestos que pondría en marcha si gobierna, y que figuran en los puntos de acuerdos que tiene el PSOE con Unidas Podemos.