La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, este martes en el pleno del Congreso Borja Sánchez-Trillo /EFE

El PSOE rechaza recuperar de inmediato la reducción de la jornada laboral tras el rechazo del Congreso

Díaz insiste en que la norma, tumbada por Junts, PP y Vox, se hará realidad porque el debate «está ganado en la calle» y las fuerzas de la derecha le acusan de ignorar y maltratar a las pequeñas empresas

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 21:22

El Gobierno minimiza el impacto de la derrota parlamentaria sufrida este miércoles, en el primer pleno de la legislatura, con la reducción de la jornada ... laboral a 37,5 horas. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, argumentó que el golpe sirve «como ensayo general de lo que sería un Gobierno de la extrema derecha» e insistió en que volverá a llevar su ley a la Cámara baja y la hará realidad porque el debate ya está ganado «en la calle». «Señorías de las tres derechas no lo van a conseguir porque no les vamos a dejar», espetó a PP, Vox y Junts. El ala socialista del Ejecutivo, sin embargo, rechaza las prisas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un conductor ebrio por el atropello mortal de una mujer en Murcia
  2. 2 Un hombre muere al caer en un pozo en Cartagena
  3. 3 Tensión entre Vox y Podemos en la concentración frente al centro de menores de Santa Cruz
  4. 4 Protesta de interinos para exigir cambios en las oposiciones
  5. 5

    Las causas judiciales por construcciones ilegales se doblan en un año en la Región
  6. 6

    Síndrome alcohólico fetal: «Entendí lo que les pasaba a mis hijos cuando llegó el diagnóstico»
  7. 7 Muere una conductora y su acompañante queda gravemente herida al chocar contra un árbol en Mula
  8. 8 Francisco Lucas ordena a la Guardia Civil impedir la concentración de Vox frente al centro de menores de Santa Cruz este miércoles
  9. 9

    Cerrar un capítulo negro de la vida del Real Murcia o volver al pasado
  10. 10 Seis alimentos que nunca deberías recalentar en el microondas: así puedes evitar las intoxicaciones alimentarias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El PSOE rechaza recuperar de inmediato la reducción de la jornada laboral tras el rechazo del Congreso

El PSOE rechaza recuperar de inmediato la reducción de la jornada laboral tras el rechazo del Congreso