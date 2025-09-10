El PSOE rechaza recuperar de inmediato la reducción de la jornada laboral tras el rechazo del Congreso

El Gobierno minimiza el impacto de la derrota parlamentaria sufrida este miércoles, en el primer pleno de la legislatura, con la reducción de la jornada ... laboral a 37,5 horas. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, argumentó que el golpe sirve «como ensayo general de lo que sería un Gobierno de la extrema derecha» e insistió en que volverá a llevar su ley a la Cámara baja y la hará realidad porque el debate ya está ganado «en la calle». «Señorías de las tres derechas no lo van a conseguir porque no les vamos a dejar», espetó a PP, Vox y Junts. El ala socialista del Ejecutivo, sin embargo, rechaza las prisas.

A pesar de coincidir con Díaz en que la votación de este martes –y, en concreto, la posición en contra de Junts – no prejuzga lo que pueda ocurrir con la negociación de los Presupuestos o el devenir de la legislatura, discrepan de cómo Sumar ha planteado el debate. Los socialistas siempre fueron partidarios de evitar el batacazo al que creían estar abocados con el proyecto tal y como estaba redactado.

La ministra de Trabajo presionó mucho, el pasado enero, y ganó al ministro Carlos Cuerpo la batalla en la que este trató de modular el texto pactado con los sindicatos e introducir medidas de acompañamiento a las empresas, especialmente, pequeñas y medianas, antes de su aprobación por el Consejo de Ministros para, entre otras cosas, hacerlo más asumible para la patronal y para la formación de Puigdemont. Este mismo miércoles, durante el debate de totalidad en el Congreso, tanto Junts como el PP aseguraron que no se oponían a la reducción de la jornada, pero en otras condiciones. También Vox recordó que muchas de las grandes empresas ya tienen convenios de menos de 40 horas laborales y acusó a Díaz de no tener en cuenta el daño que su propuesta haría a los «pequeños».

«Cuando haya agua»

En público, el PSOE siempre ha asumido como propia la ley, pero en la práctica apenas se ha implicado en su negociación. Por eso mismo, endosa a Díaz toda la responsabilidad de lo ocurrido. Ahora fuentes del Gobierno insisten: «Debería llevarlo cuando haya agua; pero hay que escucharla a ella, que es la que saben». En Sumar solo dan por segura, de momento, la pronta aprobación del decreto (con rango de reglamento y sin necesidad de respaldo parlamentario) para endurecer el control horario de las empresas, que iba incluido en el proyecto, pero no adelantan plazos para su recuperación completa.

En la formación de Díaz apuntan que existen varias opciones, o partir de cero y reabrir la negociación por completo en un intento de obtener, esta vez sí, el respaldo de la CEOE (y con él, entienden, el del PP) o limitarse a retocar puntualmente el texto. Aún está por ver cuál es el camino. Díaz, en todo caso, se mostró escéptica respecto a las posibilidades de que los populares, que la víspera sí convalidaron el real decreto ley que amplía los permisos retribuidos para cuidado de hijos, se muevan. «Hay una razón fuerte, ustedes creen hoy que golpean al Gobierno o a mí misma -reprochó-, pero no, hoy la bofetada va a ser sonora a 12,5 millones y medio de trabajadores».