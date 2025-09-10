La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Feijóo y Pedro Sánchez, en el Congreso. EP

Sánchez defiende que su Gobierno es «limpio» mientras Feijóo le echa en cara la corrupción

El presidente del Gobierno responde en la primera sesión de control del curso al líder de la oposición, que le acusa de falta de ejemplaridad por los casos del fiscal general y de Begoña Gómez

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 09:20

La primera sesión de control en el Congreso del nuevo curso político ha vuelto a evidenciar la alta tensión entre el presidente del Gobierno y ... el líder de la oposición. Pedro Sánchez ha esgrimido los datos económicos y la postura de España en el conflicto de Gaza para defenderse de las acusaciones de corrupción lanzadas por Alberto Núñez Feijóo, que ha tratado de acorralar al Ejecutivo con los casos judiciales del fiscal general del Estado o del entorno del presidente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una conductora y su acompañante queda gravemente herida al chocar contra un árbol en Mula
  2. 2 Un hombre muere al caer en un pozo en Cartagena
  3. 3 Francisco Lucas ordena a la Guardia Civil impedir la concentración de Vox frente al centro de menores de Santa Cruz este miércoles
  4. 4

    El Supremo sienta en el banquillo al fiscal general y le impone 150.000 euros de fianza
  5. 5 Seis alimentos que nunca deberías recalentar en el microondas: así puedes evitar las intoxicaciones alimentarias
  6. 6 Dos conductores resultan heridos al chocar en San Pedro
  7. 7

    El malestar de los voluntarios deja sin Protección Civil a la feria de La Fica hasta el viernes
  8. 8 Protesta de interinos para exigir cambios en las oposiciones
  9. 9 Identifican a varias personas cuando hacían una barbacoa junto al río Chícamo
  10. 10 Arrestado por pinchar 47 neumáticos de 22 coches en Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Sánchez defiende que su Gobierno es «limpio» mientras Feijóo le echa en cara la corrupción

Sánchez defiende que su Gobierno es «limpio» mientras Feijóo le echa en cara la corrupción