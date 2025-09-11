La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. EP

Los empresarios temen una revancha de Díaz con la aprobación exprés del registro horario

El endurecimiento del control de la jornada no necesita pasar por el Congreso y la ministra ya trabaja para ponerlo en marcha cuanto antes

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:07

Los empresarios ganaron este miércoles una batalla importante, pero se les abre de inmediato otra. La patronal no oculta su sastifacción por el naufragio en el Congreso de la medida estrella de la legislatura: la reducción de la jornada laboral ... a 37,5 horas semanales. Pero su satisfacción no es plena puesto que en el horizonte cercano se vislumbra otra amenaza del mismo calado o mayor: un registro horario digital que refleje fielmente la jornada de los trabajadores para perseguir las horas extras que se hacen y ni se pagan ni se cotiza por ellas. Más de 300 millones cada semana, según datos oficiales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un conductor ebrio por el atropello mortal de una mujer en Murcia
  2. 2 Tensión entre Vox y Podemos en la concentración frente al centro de menores de Santa Cruz
  3. 3

    Síndrome alcohólico fetal: «Entendí lo que les pasaba a mis hijos cuando llegó el diagnóstico»
  4. 4 El hijo del comerciante de Molina muerto a golpes en su negocio abandona la cárcel
  5. 5

    Las causas judiciales por construcciones ilegales se doblan en un año en la Región
  6. 6 La integración de la nueva federación vecinal enfrenta al gobierno y la oposición en el pleno de Cartagena
  7. 7 Carlos Alcaraz renueva su imagen tras ganar el US Open
  8. 8 Más de 2.700 opositores optan este domingo a un centenar de plazas de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Cartagena
  9. 9

    Una donación histórica con seda de Garín para la Patrona de Murcia
  10. 10

    La cifra de menores que van a juicio por agresión sexual sigue creciendo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Los empresarios temen una revancha de Díaz con la aprobación exprés del registro horario

Los empresarios temen una revancha de Díaz con la aprobación exprés del registro horario