La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carles Puigdemont, president de la Generalitat, en una rueda de prensa. AFP

Junts abre las urnas para ratificar la ruptura con Sánchez

Los dos precedentes en consultas a la militancia: entre el 55% y el 86% de apoyo interno

Cristian Reino

Cristian Reino

Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:17

Comenta

Desde las 10 de la mañana de este miércoles, los cerca de 6.500 militantes de Junts están llamados a votar de manera telemática en ... una consulta interna para ratificar o no la decisión de la dirección de romper con Pedro Sánchez. Las urnas estarán abiertas hasta el jueves a las 18 horas. Treinta minutos después, la formación nacionalista anunciará el resultado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denuncian que un niño ingresado en el hospital de Yecla recibió como desayuno un bocadillo «del día anterior» dentro de una bolsa de basura
  2. 2 Felipe Moreno fulmina a Etxeberria y presiona a Goiria
  3. 3

    Guardia Civil y Policía Local buscan a un hombre que intentó llevarse a un menor en Nájera
  4. 4

    Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  5. 5 Herido grave en un accidente entre dos camiones en la autovía A-7 a la altura de Librilla
  6. 6 Las lluvias volverán a la Región de Murcia a partir de esta tarde
  7. 7 Ocho personas resultan intoxicadas por inhalación de humo en un incendio en Lorca
  8. 8

    La CHS reconoce ahora la existencia de una rambla que atraviesa la almenara que colapsó por el barro en San Javier
  9. 9 Roban una caja fuerte y estrellan el coche con el botín sobre el capó en San Pedro del Pinatar
  10. 10

    Los técnicos sanitarios superiores de la Región de Murcia se sumarán a una huelga nacional desde este jueves

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Junts abre las urnas para ratificar la ruptura con Sánchez

Junts abre las urnas para ratificar la ruptura con Sánchez