La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El juez acuerda que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por malversación
Comparecencia de Begoña Gómez Ignacio Gil

El juez acuerda que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por malversación

Peinado anuncia su intención de que si se llega a la vista oral también se sienten en el banquillo el delegado del Gobierno en Madrid y la asistente de Moncloa por el supuesto uso de esta última para gestionar la cátedra

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 09:02

El juez del caso Begoña Gómez manda a juicio a la mujer de Pedro Sánchez acusada de malversación por haber usado supuestamente a Cristina Álvarez, ... su asistente personal en Moncloa, para gestionar el día a día de su Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (CTS) en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iron Maiden liderará el Rock Imperium de Cartagena con su gira de 50 aniversario
  2. 2 A prisión por tratar de matar a dos mujeres de una familia rival en Cartagena
  3. 3 La Fiscalía reabre la causa contra el exjefe de Urgencias del Reina Sofía y se querella por presunta agresión sexual a nueve sanitarias
  4. 4

    Hieren en Cartagena a un joven con un arma blanca y la emprenden a golpes con el agresor
  5. 5 Concierto gratuito de la Orquesta Panorama en la Región de Murcia: dónde y cuándo actúan
  6. 6

    Retoman la construcción de 135 viviendas que López Rejas dejó sin acabar en la pedanía murciana de La Ñora
  7. 7

    Un enfermero murciano en Gaza: «Nos llegaban niños con disparos. Nunca estás preparado para eso»
  8. 8 Disneyland París está buscando trabajadores en España: ciudades y fechas en las que se realizarán las entrevistas
  9. 9 Un incendio en una planta de reciclaje de Fortuna genera una nube de humo visible a kilómetros
  10. 10 El hermano de Sánchez se sentará en el banquillo por presunto enchufe

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El juez acuerda que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por malversación

El juez acuerda que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por malversación