La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Sánchez y Begoña Gómez este miércoles en el estreno de la última película de Amenábar Efe

La Fiscalía recurre la decisión del juez de pedir a Moncloa todos los mails de Begoña Gómez

«Estamos ante una decisión desmesurada en su alcance pretendido», afirma el Ministerio Público en línea con la defensa de la imputada

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:50

La Fiscalía ha recurrido por «absolutamente desmesurada» la decisión del juez Juan Carlos Peinado de reclamar a Moncloa todos los mails que la mujer de ... Pedro Sánchez ha remitido y recibido desde su cuenta oficial de Presidencia. El titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid pidió el pasado 3 de septiembre todos los correos de la cuenta que BegoñaGómez tiene asignada en Presidencia («bgomez@presidencia.gob.es») desde la apertura de ésta, en verano de 2018. Todo ello en el marco de la investigación abierta por Peinado por malversación para aclarar si Cristina Álvarez, asistente oficial de Gómez en Moncloa, acabó trabajando para la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Complutense que dirigió la esposa de Sánchez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un conductor ebrio por el atropello mortal de una mujer en Murcia
  2. 2 El hijo del comerciante de Molina muerto a golpes en su negocio abandona la cárcel
  3. 3 Tensión entre Vox y Podemos en la concentración frente al centro de menores de Santa Cruz
  4. 4 Carlos Alcaraz renueva su imagen tras ganar el US Open
  5. 5

    Síndrome alcohólico fetal: «Entendí lo que les pasaba a mis hijos cuando llegó el diagnóstico»
  6. 6 Más de 2.700 opositores optan este domingo a un centenar de plazas de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Cartagena
  7. 7 La integración de la nueva federación vecinal enfrenta al gobierno y la oposición en el pleno de Cartagena
  8. 8

    Las causas judiciales por construcciones ilegales se doblan en un año en la Región
  9. 9 Retenciones kilométricas en las autovías A-30 y A-7 a la altura de Murcia
  10. 10

    Las quejas por los gorrillas resurgen en Centrofama y alcanzan a otras zonas de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Fiscalía recurre la decisión del juez de pedir a Moncloa todos los mails de Begoña Gómez

La Fiscalía recurre la decisión del juez de pedir a Moncloa todos los mails de Begoña Gómez