La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en Moncloa, en el Congreso. EFE

La asesora de Begoña Gómez recurre su imputación porque el Supremo no vio malversación en su contratación

Critica que Peinado «ignore» a sus superiores y alega que «es disparatado pensar» que por tres correos enviados en siete años esté siendo investigada

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 4 de septiembre 2025, 17:40

Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en Moncloa y citada a declarar como investigada por el juez Juan Carlos Peinado el próximo 10 de septiembre, ... ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid su imputación por un delito de malversación de caudales públicos. La defensa solicita «dejar sin efecto» su acusación por haber enviado varios correos como asesora de Gómez a los patrocinadores del máster que ésta dirigió en la Universidad Complutense de Madrid, entre 2020 y 2024.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hieren de un disparo a un hombre al irrumpir en un chalé de Molina de Segura para robar una plantación de maría
  2. 2

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  3. 3

    Recibe una herencia de 500.000 euros tras probar a sus hermanastros de Murcia que su padre fue un reputado médico
  4. 4 Miras, sobre la propuesta de referéndum de Vox para los centros de menores: «En el ordenamiento jurídico está la respuesta»
  5. 5

    Una jueza procesa al alcalde de Alguazas por los ruidos de un pub sin licencia
  6. 6 Horario y todo el recorrido que hará la Virgen de la Fuensanta en su bajada a Murcia hoy
  7. 7 Muere el conductor de una hormigonera tras chocar contra un pino en Moratalla
  8. 8 Tres encapuchados desvalijan un salón de juegos de Murcia empotrando un tractor en su fachada
  9. 9 Muere un trabajador de 39 años en Torre Pacheco al caer desde una altura de 8 metros
  10. 10

    Villas Caravaning concluye su primer verano cerrado con división entre vecinos y empresa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La asesora de Begoña Gómez recurre su imputación porque el Supremo no vio malversación en su contratación

La asesora de Begoña Gómez recurre su imputación porque el Supremo no vio malversación en su contratación