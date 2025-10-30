La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Edificio de TV3 R.C.

Investigan a nueve cargos de la radiotelevisión pública de Cataluña por presunta malversación

La causa está relacionada con el pago de posibles sobresueldos a directivos de TVE3 y Catalunya Radio

C. R.

Barcelona

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:37

Comenta

Una magistrada barcelonesa ha colocado bajo la lupa por presunta corrupción a directivos de la radiotelevisión pública de Cataluña. La titular del Juzgado de Instrucción ... número 1 de Sant Feliú de Llobregat ha citado a declarar en calidad de investigados a nueve altos cargos y ex responsables de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) -el organismo gestor de TV3, Catalunya Ràdio y Fundació La Marató- por la posible comisión de prevaricación, malversación de fondos públicos, omisión del deber de perseguir delitos y otros relacionados con la gestión ilícita de recursos públicos, en el marco de la causa abierta por los presuntos sobresueldos abonados entre 2020 y 2021, con Gobierno soberanista en la comunidad. La denuncia parte de Sociedad Civil Catalana, la organización cívica que organizó las mayores manifestaciones contra el 'procés' en los momentos más críticos de la intentona rupturista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los opositores docentes podrán elegir entre dos opciones en el examen práctico y llevarse su copia
  2. 2 No dejes que las cucarachas invadan tu hogar: cómo prevenir una de las plagas más comunes en otoño
  3. 3 Nueve empresarios de la Región de Murcia entran como inversores en el proyecto del centro de microchips
  4. 4

    Las oposiciones de Mazarrón derivan en un cruce de denuncias y en una bronca política: «O me das las preguntas para mi nuera o la lío»
  5. 5 El Real Murcia también se carga a Goiria y confirma su volantazo
  6. 6 Dos heridos en un accidente de tráfico en Fuente Cubas, en Cartagena
  7. 7 Una compañía francesa compra la totalidad de la firma murciana de salsas Aliminter que pasa a denominarse Soreal
  8. 8 Prisión provisional para el acusado de asfixiar a su novia de 19 años en Librilla
  9. 9 Prisión provisional para el acusado de asfixiar a su novia de 19 años en Librilla
  10. 10 En marcha la construcción de un nuevo supermercado en Murcia: ¿Dónde se ubicará?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Investigan a nueve cargos de la radiotelevisión pública de Cataluña por presunta malversación

Investigan a nueve cargos de la radiotelevisión pública de Cataluña por presunta malversación