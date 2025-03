Illa cesa a la cúpula de Atención a la Infancia ante el aumento de menores no acompañados

El Govern catalán ha nombrado este martes a un nuevo director al frente de la dirección general de atención a la infancia y adolescencia (DGAIA), ... el área de la Generalitat encargada de tutelar a menores. El Gobierno catalán ha destituido a toda la cúpula de esta dirección general, empezando por el máximo ejecutivo y su mano derecha, solo seis meses después de su nombramiento.

Este organismo del Ejecutivo autonómico tutela en torno a 20.000 menores. La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, no ha dado muchas explicaciones para justificar los cambios en la cúpula de la DGAIA, solo seis meses después de su elección. Paneque ha hablado de la necesidad de abrir una nueva etapa y de intentar darle un «impulso». Según el Govern, ha optado por un nuevo director general que responda a un perfil «más gerencial». Josep Muñoz, procedente de la Diputación de Barcelona, sustituye a Isabel Carrasco. Recibe el encargo de reorganizar el organismo y atender «necesidades diversas». Según Paneque, el área de atención infantil es «muy sensible por el incremento de menores no acompañados» que ha provocado que este organismo haya tenido «retos añadidos» este último año y haya tenido «situaciones de estrés».

Mientras, el Govern ha confirmado este martes en su puesto al delegado de la administración catalana en Perpiñán, Christopher Daniel Person. El independentismo en bloque ha pedido su cese, después de que Person, en una comparecencia en el Parlament, negara el uso del término Catalunya Nord para referirse a su ámbito de actuación territorial en el sur de Francia como director de la Casa de la Generalitat en Perpiñán. Person rechazó el concepto de Catalunya Nord, empleado por el soberanismo, por «neutralidad institucional», porque no es oficial en Francia. Los cinco antecesores en el cargo, todos ellos designados por gobiernos nacionalistas, habían pedido su destitución.

El Govern le ha ratificado en su cargo y le «mantiene la confianza», pero le ha desautorizado, toda vez que Paneque ha asegurado que el Ejecutivo socialista «no tiene ningún problema» en utilizar el concepto de Catalunya Nord. Person usó el término Pirineos Orientales. «Se refería a la nomenclatura del Estado francés», ha justificado la portavoz del Gobierno catalán.

El Ejecutivo de Illa, por su parte, ha aprobado un decreto ley de suplemento de crédito de 2.168 millones para incorporarlo a los presupuestos prorrogados y financiar «los gastos ordinarios de personal y otras necesidades recurrentes de 2024». Y tras pactarlo con ERC, ha aprobado una rebaja de un punto del tramo autonómico más bajo del IRPF.