La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jordi Turull, secretario general de Junts. EFE

El Gobierno aplaza sine die la oficialidad del catalán en la UE y complica la relación con Junts

La reivindicación de las lenguas oficiales queda pospuesta debido a la negativa alemana

Cristian Reino

Cristian Reino

Martes, 21 de octubre 2025, 14:18

Comenta

El Gobierno español ha decidido aparcar sine die la reclamación de que el catalán sea reconocido como idioma oficial de la UE. La reivindicación ... del Ejecutivo española incluye al gallego y al euskera. Tras varios intentos en los últimos dos años, el Gobierno ha determinado que no volverá a llevar su petición al consejo de asuntos generales de la UE, el foro donde se ha de votar y validar la petición española, hasta que logre el apoyo unánime de los 27. Sin este apoyo unánime de todos los socios de la UE, la demanda española no puede prosperar. En los últimos tiempos, el Gobierno español se ha topado, especialmente con la negativa de Alemania.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 20 al 24 de octubre en la Región de Murcia
  2. 2 El Mar Menor entra en situación de anoxia en la zona sur y el Instituto Español de Oceanografía teme otra «mortalidad» de peces
  3. 3

    El primer tranvibús encargado para prestar servicio en Murcia ya se encuentra en las cocheras municipales
  4. 4 La avenida Juan de Borbón de Murcia sumará una nueva promoción de viviendas: estas son las características del proyecto
  5. 5 El Mar Menor estrena el primer arrecife de ostras con el fin de retener cada año cien toneladas de nitrógeno
  6. 6 Los vecinos de Vistabella, en Murcia, se echan a la calle para protestar: exigen un barrio «más verde, limpio y seguro»
  7. 7

    Sofía ya tiene diagnóstico de su enfermedad rara tras 19 años de espera gracias al maratón científico de Murcia
  8. 8

    El impacto de la dana en el Mar Menor deriva en una guerra científica de cifras y el choque político
  9. 9

    Ultimátum de Arribas a Felipe Moreno: o se cierra la venta ya o se marcha del Cartagena
  10. 10 Homenaje al conserje de un colegio de Molina de Segura que salvó la vida del pequeño Imran

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Gobierno aplaza sine die la oficialidad del catalán en la UE y complica la relación con Junts

El Gobierno aplaza sine die la oficialidad del catalán en la UE y complica la relación con Junts