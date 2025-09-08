La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, en enero de 2024 en el Congreso de los Diputados. EFE

Feijóo se lanza a arrebatar a Abascal las banderas de la inmigración y el campo

El PP busca fortalecer su flanco derecho para frenar la subida de Vox, que ya supera en las encuestas el 15% de intención de voto

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:27

El PP ha aceptado el desafío de Vox y se lanzará a competir cuerpo a cuerpo con la formación de Santiago Abascal en el terreno ... en el que la ultraderecha muestra más fortaleza. En el primer Comité de Dirección del partido, el lunes pasado en Aranjuez, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, planteó a su cúpula los tres ejes de su estrategia para los próximos meses y además de la regeneración democrática (un frente obvio por los casos de corrupción vinculados al Gobierno), prometió dar la batalla, para fortalecer su flanco derecho, en la lucha contra la inmigración irregular y en ofrecer soluciones al campo, en primera línea de la agenda tras la ola de incendios del verano. La inmigración y el rural son dos banderas de Vox que ahora enarbolará el PP, así que en términos futbolísticos, Feijóo buscará ganar fuera de casa los puntos que necesita para consolidar su liderato en la clasificación, es decir, para despegar definitivamente en las encuestas.

