La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Inmigrantes rescatados en aguas de Fuerteventura. EFE

La inmigración ilegal colapsa las capacidades de acogida e integración pese a su descenso

El discurso xenófobo de la extrema derecha amenaza con incendiar las calles tanto en España como en el resto de la Unión Europea.

Ander Azpiroz

Madrid

Domingo, 7 de septiembre 2025, 01:11

El descenso de la inmigración ilegal a lo largo de la última década no impide que a día de hoy sea vista como uno ... de los mayores problemas en todos los países de la Unión Europea. España no es una excepción. Hasta el 15 de agosto llegaron a sus fronteras más de 22.000 personas sin la documentación en regla. Según el barómetro del CIS del mes de julio, la inmigración es la mayor preocupación para los españoles tan solo por detrás de la vivienda y la corrupción.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Desalojan un edificio de Cartagena tras el hundimiento de una escalera
  2. 2 Fallece a los 47 años Charo Abellán, del grupo de coros y danzas Francisco Salzillo de Murcia
  3. 3

    La Región de Murcia bate el récord con 15.770 alumnos a la espera para el examen de conducir
  4. 4

    Una moción de Vox pide prohibir «cualquier vestimenta islámica» en espacios públicos de la Región de Murcia
  5. 5

    Educación adjudica otras 870 plazas de maestro en la Región de Murcia, pero deja aún vacantes 150 de ESO y FP
  6. 6 Los alumnos del CEIP San Cristóbal de Cartagena no irán a clase el lunes tras detectar restos de amianto
  7. 7 Un incendio calcina tres autobuses en Jumilla
  8. 8

    Libertad para los tres detenidos por el cultivo de maría en el chalé de Molina de Segura
  9. 9

    Remontada con suspense de un Cartagena que engancha
  10. 10

    «Que millones de infartados dejen de tomar betabloqueantes es una revolución mundial»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La inmigración ilegal colapsa las capacidades de acogida e integración pese a su descenso

La inmigración ilegal colapsa las capacidades de acogida e integración pese a su descenso