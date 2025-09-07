La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la grabación compartida por Feijóo Instagram

Feijóo celebra su cumpleaños con un vídeo de «me gusta la fruta» contra Sánchez

El líder del PP comparte en su cuenta de Instagram una grabación de la fiesta en un local de Coruña encima del escenario con la polémica expresión usada por Ayuso

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Domingo, 7 de septiembre 2025, 21:56

Alberto Núñez Feijóo ha compartido en las ultimas horas en las stories de su cuenta de Instagram un vídeo de la celebración adelantada de su ... 64 cumpleaños (que es el 10 de septiembre) este fin de semana en el Garufa Club de A Coruña. En esa grabación se le ve cantando con el grupo Sisters In The House el tema 'Mi limón, mi limonero'. En la leyenda que acompaña el vídeo subido por el líder de la oposición se lee el controvertido lema «me gusta la fruta».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelven las lluvias y tormentas a la Región de Murcia: Aemet amplía el aviso amarillo
  2. 2 Fallece a los 47 años Charo Abellán, del grupo de coros y danzas Francisco Salzillo de Murcia
  3. 3 Muere un motorista tras colisionar con un turismo en la autopista AP-7 a la altura de Los Alcázares
  4. 4 Descuartizar para borrar el rastro: la crueldad tras los crímenes de Librilla y Mazarrón
  5. 5 Desalojan un edificio de Cartagena tras el hundimiento de una escalera
  6. 6 Herido por arma blanca un menor de 16 años en El Raal
  7. 7

    Francisco Lucas: «Como delegado del Gobierno no voy a permitir el cierre del Trasvase del Tajo»
  8. 8 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 6 de septiembre de 2025
  9. 9

    Los niños de Santa Cruz se hacen mayores: la nueva vida de Alou Malle
  10. 10 Diez cosas que igual no sabías sobre la Feria de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Feijóo celebra su cumpleaños con un vídeo de «me gusta la fruta» contra Sánchez

Feijóo celebra su cumpleaños con un vídeo de «me gusta la fruta» contra Sánchez