La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sánchez se dirige a su escaño en el pleno del Congreso celebrado el pasado 9 de julio, tras el estallido del 'caso Cerdán' Mariscal / EFE

El inicio del curso político augura al Gobierno un viacrucis para alumbrar los Presupuestos

El Ejecutivo asume que encajará el miércoles su primera derrota parlamentaria con la reducción de la jornada laboral

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:53

Nada ha cambiado en el Congreso con el inicio del nuevo curso político. El Gobierno se prepara para llevar a la Cámara en los próximos ... meses, esta vez sí, un proyecto de Presupuestos para el año próximo, según insistió el lunes Pedro Sánchez. El miércoles, el BOE publicó la orden ministerial que activa la maquinaria para su elaboración. Pero las posibilidades de que un texto de esa naturaleza llegue a ser aprobado por las Cortes son tan escasas como lo fueron durante todo 2024 y durante el primer semestre de 2025, cuando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, renunció a su presentación para evitar un varapalo. El pleno de esta semana, el primero tras el descanso estival, servirá de claro termómetro. El Ejecutivo encara de nuevo una votación de vértigo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Desalojan un edificio de Cartagena tras el hundimiento de una escalera
  2. 2 Fallece a los 47 años Charo Abellán, del grupo de coros y danzas Francisco Salzillo de Murcia
  3. 3

    La Región de Murcia bate el récord con 15.770 alumnos a la espera para el examen de conducir
  4. 4

    Una moción de Vox pide prohibir «cualquier vestimenta islámica» en espacios públicos de la Región de Murcia
  5. 5

    Educación adjudica otras 870 plazas de maestro en la Región de Murcia, pero deja aún vacantes 150 de ESO y FP
  6. 6 Los alumnos del CEIP San Cristóbal de Cartagena no irán a clase el lunes tras detectar restos de amianto
  7. 7 Un incendio calcina tres autobuses en Jumilla
  8. 8

    Libertad para los tres detenidos por el cultivo de maría en el chalé de Molina de Segura
  9. 9

    Remontada con suspense de un Cartagena que engancha
  10. 10

    Tecnologías inmersivas con sello murciano para ayudar a la OTAN a salvar vidas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El inicio del curso político augura al Gobierno un viacrucis para alumbrar los Presupuestos

El inicio del curso político augura al Gobierno un viacrucis para alumbrar los Presupuestos