Díaz carga en el PP la responsabilidad por el fracaso de la reducción de la jornada laboral

Yolanda Díaz ya carga en el PP la responsabilidad del fracaso de su propuesta para reducir la semana laboral a 37,5 horas. La vicepresidenta ... segunda, tras constatar la semana pasada en una reunión con representantes de Junts que no cuenta con el apoyo de la formación que lidera Carles Puigdemont, gira ahora sus críticas al partido de Alberto Núñez Feijóo al que pide decidir «de qué lado se ponen» cuando la propuesta se vote en el Congreso el próxim 22 de julio. «Así antes de que se termine en el periodo de sesiones 12 millones de españoles sabrán quién están con ellos y quien no», ha señalado en una rueda de prensa en Sevilla, en el marco de la cumbre de la ONU sobre financiación y desarrollo, en la que estaba presente el director general de la OIT, Gilbert F. Houngbo.

Pese a su intención de seguir negociando la que fuera la norma estrella de la campaña electoral de Sumar, una propuesta que cuenta con gran parte del respaldo de la ciudadanía, la vicepresidenta segunda no ha parado de encontrarse escollos durante la legislatura hasta que el Gobierno aprobó la medida el pasado mayo. Sin embargo, es la falta de apoyo parlamentario la que acabará dando al traste con la reducción de jornada si no arranca un compromiso 'in extremis' que, si no parece fácil con Junts, lo es aún menos con un PP que no tiene intención de colaborar con el Gobierno hasta que vuelvan a convocarse elecciones.

«El debate se va a dar. El PP deberá decidir de que lado se pone y si se sigue oponiendo a los avances que han mejorado la vida de millones de españoles», ha zanjado Díaz en la rueda de prensa, dejando clara su intención de no retirar la medida del orden del día del pleno extaordinario que se celebrará a finales de julio.