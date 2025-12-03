Yecla abraza con devoción sus fiestas más históricas

EFQ Yecla Miércoles, 3 de diciembre 2025, 23:22 Comenta Compartir

Yecla cuenta las horas para el inicio de sus fiestas patronales, que incluyen eventos principales del 5 al 8 de diciembre, incluyendo el Acto del Beneplácito el 5 de diciembre, la bajada de la Virgen el día 7 y la procesión el 8. Los eventos se complementan con el Pregón, que tuvo lugar el pasado 29 de noviembre y el reparto de pólvora hoy, 4 de diciembre, con el que tienen lugar las arcas cerradas, uno de los momentos más singulares de las fiestas.

La declaración de Interés Turístico Internacional ha supuesto un gran respaldo para las fiestas de Yecla, situándolas entre las más prestigiosas de España, un hito histórico que consolida la importancia de sus tradiciones y las proyecta a nivel mundial.

Igualmente reseñable es la entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad de Yecla a la Corte de Honor de la Purísima Concepción.

Programa de actos

Viernes, 5 de diciembre:

Beneplácito. A las 12.30 h en el Auditorio Municipal, el Presidente de la Asociación de Mayordomos, solicitará el Beneplácito a la Alcaldesa, Remedios Lajara, para poder celebrar las Fiestas en Honor a la Purísima Concepción.

Sábado, 6 de diciembre:

Misa de pajes y el Paseo. A las 8.15 h se les impondrá a los nuevos miembros de la directiva la medalla oficial de directivo. Salida del Mayordomo del Bastón a las 8.30 h y del Mayordomo de la Bandera a las 8.50 h. Misa de los Pajes a las 10 y Paseo con dirección hacia la estación. A primera hora de la tarde Beso a la Bandera y desfile a partir (18.30 h). Terminado el acto juego de la bandera.

Domingo, 7 de diciembre:

Alborada. Salida del Mayordomo de la Bandera a las 5:15 h. Salida del Mayordomo del Bastón a las 5.45 h hasta el Atrio de la Basílica de la Purísima, donde a las 6.00 h se realizarán las tradicionales arcas cerradas. El regreso se hará partiendo de la calle San Francisco, hasta el domicilio del Mayordomo del Bastón y posteriormente al del Mayordomo de la Bandera.

La Bajada. Salida del Mayordomo del Bastón a las 8.00 h en dirección al domicilio del Mayordomo de la Bandera a las 8.35 h Presentación de la Bandera a la soldadesca y Paso de la Retaguardia) a las 8.45 h. A las 9.00 horas se iniciarán los disparos en la Calle San Francisco y se iniciará la subida al Santuario por Jumilla, Santa Bárbara, Pintor Aguirre, Carlos III, Colón y San Francisco para proceder a la Bajada de la Patrona. Terminada la bajada, se acompañarán a los Mayordomos a sus domicilios; en la del Mayordomo de la Bandera, juego de la bandera y tres arcas; en el del Mayordomo del Bastón, arcas cerradas.

Ofrenda. Salida del Mayordomo de la Bandera a las 18.20 h y salida del Mayordomo del Bastón a las 18.55 h para iniciar el recorrido oficial. Concentración en la calle Epifanio Ibáñez de las Agrupaciones de Escuadras de la Insignia del Bastón y en la Calle del Callejón Ancho y Juan Ortuño las Agrupaciones de Escuadras de la Insignia de la Bandera. Salida a las 19.15 h por el itinerario: Calle Niño Jesús, Hospital, Cruz de Piedra, Zaplana, Francisco Castaño, Maestro Mora, San José, Don Lucio, San Pascual, Parque de La Constitución, San Francisco, Atrio de la Basílica.

Lunes, 8:

Misa Mayor y Proclamación de Clavarios. Salida del Mayordomo del Bastón a las 8.25 h y del Mayordomo de la Bandera a las 9.00 h. Llegada al Atrio de la Purísima, para asistir a misa a las 10.00 h. Finalizada la misa la comitiva, se dirigirá por: Martínez Corbalán, Plaza Mayor a la Plaza Concejal Sebastián Pérez, donde se procederá a la Proclamación de Clavarios. Acabado dicho acto se acompañará a los mayordomos a sus domicilios con Juego de la Bandera, tres arcas cerradas y colación; y tres arcas cerradas y colación en el caso del Mayordomo del Bastón.

Procesión de la Virgen. Salida del Clavario de Bastón y del Clavario de la Bandera a las 16.50 h; Salida del Mayordomo del Bastón a las 17.15 h; Salida del Mayordomo de la Bandera a las 17.50 h, iniciándose a las 18.15 h la Procesión por las calles de Yecla. Acabado dicho acto se acompañará a los mayordomos a sus domicilios. También son acompañados a sus domicilios los Clavarios.

Jueves, 12:

Día del Clavario. A las 17.00 h, en la Basílica de la Purísima, se cantará la Salve a la Patrona de la ciudad, con la asistencia de Mayordomos y Clavarios, acompañados por sus pajes e invitados. Se desfilará por distintas calles de la ciudad visitando centros benéficos y sanitarios. El recorrido será el de costumbre y terminará en el domicilio del Mayordomo de la Bandera y del Mayordomo del Bastón.

Domingo, 14:

Ofrenda infantil. A las 11.00 h, concentración de todos los niños, en La Plaza Mayor, para participar en la ofrenda infantil de flores a María. A las 11.15 h, inicio del recorrido por Plaza Mayor, Epifanio Ibáñez, Niño Jesús, Hospital, Placeta Ortega, España, San Francisco, a la Basílica de la Purísima.

Recepción. A las 12.30 h, concentración de los Cargos de las Fiestas 2023 en el atrio de la Basílica de la

Purísima, para iniciar un pasacalle hasta la Plaza Mayor. A las 12.45 h, recepción de la Corporación Municipal en la casa Consistorial.

Jueves, 18:

Día del Clavario. Mayordomo de la Bandera y Mayordomo del Bastón parten a la Basílica (16.50 h) por Camino Real, Parque de la Constitución y San Francisco.

Domingo, 21:

Solemne Función Religiosa y Minerva. Salida del Clavario de Bastón y del Clavario de la Bandera a las 8.00 h. A las 8.25 h, salida del Mayordomo del Bastón y a las 9.00 del Mayordomo de las Bandera. Recorrido hasta el Atrio de la Basílica donde a las 10.00 h se celebrará la Santa Misa. A continuación Solemne Minerva y desfile.

La Subida. A las 17.15 h, la Virgen del Castillo esperará a la soldadesca en la puerta principal de la Basílica, para iniciar La Subida por Martínez Corbalán, Plaza Mayor, Plaza Concejal Sebastián Pérez, al Santuario del Castillo.

Entrega de insignias. A las 20.30 h, las Agrupaciones de Escuadras se desviarán con las bandas por la calle Carnicería. Desfile y acto de Entrega de insignias. Se acompañará a los nuevos Mayordomos a sus domicilios.

Domingo, 4 de enero:

Día de Acción de Gracias. A las 11.00 h, salida desde el Atrio de La Basílica para subir al Santuario del Castillo con disparos.