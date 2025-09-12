Las obras para desdoblar la carretera de Yecla hacia Villena empezarán el próximo verano Fomento invertirá 17,8 millones en un tramo de 3,7 kilómetros hasta el enlace con la A-33; tendrá alumbrado led con placas solares y zona antirriadas

Ángel Alonso Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:24 Comenta Compartir

La Consejería de Fomento presentó este viernes el proyecto de desdoblamiento de la carretera de Yecla hacia la localidad alicantina de Villena ( RM-425) en sus primeros 3,7 kilómetros, hasta conectar con la autovía A-33. La actuación, que estará en fase de exposición pública hasta el próximo 22 de septiembre, prevé una inversión de 17,8 millones de euros. La alcaldesa de Yecla, Remedios Lajara, y el consejero de Fomento, Jorge García Montoro, dieron a conocer en el salón de plenos municipal los detalles del proyecto ante representantes de distintos colectivos sociales y económicos de Yecla.

Tras el periodo de alegaciones y su resolución, la Comunidad licitará los trabajos. El objetivo es que «la obra comience en el verano del próximo año. Aunque los plazos en infraestructuras nunca son exactos, estamos trabajando para que la pala esté en el terreno cuanto antes», apuntó García.

El trazado prevé dos carriles por sentido, aceras, vías de servicio, carril bici, glorietas de acceso, alumbrado led alimentado con placas solares y un sistema de drenaje con pasos de agua y balsas de laminación, para prevenir daños en episodios de lluvias intensas.

La vía, que soporta 4,5 millones de vehículos al año, es un eje estratégico para la industria por ser una conexión con Valencia

«La RM-425 no es solo una carretera, es una infraestructura esencial para el presente y el futuro de Yecla, porque sostiene buena parte de nuestro desarrollo económico», subrayó Lajara. Une dos ejes estratégicos para nuestra industria: Valencia y Murcia», dijo Lajara. Y recordó que la actual carretera soporta un tráfico anual de más de 4,5 millones de vehículos, de los cuales el 10% son camiones y otros vehículos pesados procedentes de la industria local. Esta situación ha motivado históricas demandas de mejora. «La obra responde a una necesidad urgente, porque vertebra la economía de Yecla», afirmó el consejero. Y apuntó que «el proyecto va a facilitar la movilidad y la actividad empresarial, dotando a los polígonos industriales de infraestructuras modernas, seguras y eficientes».

Una reivindicación histórica

Para Lajara, la publicación del proyecto en el Boletín Oficial de la Región de Murcia es «una noticia que recibimos con alegría, porque ratifica un paso firme y decidido hacia una mejora largamente esperada». Afirmó que su papel es «perseverar e insistir ante el Gobierno regional para que el proyecto se ejecute con celeridad y prioridad». Y García recalcó el papel del Ayuntamiento: «El diálogo permanente con la alcaldesa y su equipo ha sido clave. Los teléfonos han estado abiertos siempre. Esa colaboración institucional es esencial para que proyectos estratégicos como este salgan adelante».

Lajara agradeció, además, la implicación de la Asociación Regional de Empresarios de la Madera (Arema), presente en la reunión técnica posterior al acto: «Yecla tiene claro que su industria necesita apoyo, y esta obra es una respuesta a esa realidad».

Temas

Villena

Yecla

Infraestructuras