Imagen de archivo de la entrada de Urgencias del Hospital Virgen del Castillo de Yecla. Javier Carrión/ AGM

Intoxicada una mujer embarazada por una emanación de gas en Yecla

Los bomberos que acudieron a la llamada de alerta la encontraron inconsciente en el suelo

LA VERDAD

Domingo, 9 de noviembre 2025, 21:03

Comenta

Una mujer resultó herida este domingo por la tarde tras una fuga de gas en una vivienda de Yecla. El 112 Región de Murcia recibió en torno a las 18.00 horas una llamada en la que alertaban de que una mujer y su hijo de corta edad se habían refugiado en el balcón de su vivienda, ubicada en la calle Numancia, debido a un fuerte olor a gas en el interior de la casa. Según indicaban en la llamada, la mujer se encontraba embarazada.

Hasta el lugar se desplazaron bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento, así como efectivos de la Policía Local de Yecla. Los agentes solicitaron asistencia sanitaria al encontrar a la mujer inconsciente en el suelo.

La afectada, una mujer de 24 años, fue atendida por el personal sanitario de una Unidad Móvil de Emergencias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 y trasladada al Hospital Virgen del Castillo de Yecla para recibir tratamiento. No fue precisa la hospitalización del menor.

