Intoxicada una mujer embarazada por una emanación de gas en Yecla

Una mujer resultó herida este domingo por la tarde tras una fuga de gas en una vivienda de Yecla. El 112 Región de Murcia recibió en torno a las 18.00 horas una llamada en la que alertaban de que una mujer y su hijo de corta edad se habían refugiado en el balcón de su vivienda, ubicada en la calle Numancia, debido a un fuerte olor a gas en el interior de la casa. Según indicaban en la llamada, la mujer se encontraba embarazada.

Hasta el lugar se desplazaron bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento, así como efectivos de la Policía Local de Yecla. Los agentes solicitaron asistencia sanitaria al encontrar a la mujer inconsciente en el suelo.

La afectada, una mujer de 24 años, fue atendida por el personal sanitario de una Unidad Móvil de Emergencias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 y trasladada al Hospital Virgen del Castillo de Yecla para recibir tratamiento. No fue precisa la hospitalización del menor.