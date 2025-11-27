Cinco detenidos por explotación laboral de extranjeros en Yecla Repartían paquetería sin contrato de trabajo ni alta en la Seguridad Social por un sueldo que oscilaba entre los 70 y 80 céntimos por entrega

La Policía Nacional detuvo a cinco personas, tres hombres y dos mujeres, durante el desarrollo de dos operativos policiales, como autores de los delitos de explotación laboral de ciudadanos extranjeros y contra los derechos de los trabajadores tras ser considerados los responsables de emplear fraudulentamente a personas extranjeras en situación irregular en el país aprovechándose de su especial situación de vulnerabilidad para someterlas a unas condiciones de trabajo abusivas.

La primera de estas investigaciones, enmarcada en la actuación conjunta entre organismos estatales y autonómicos para la coordinación entre la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de lucha contra el empleo irregular y fraude a la Seguridad Social, condujo a los agentes hasta un taller de tapizados y cosidos textiles donde se estaban empleando a cuatro ciudadanos extranjeros, tres de ellos en situación irregular, sin las preceptivas autorizaciones administrativas de residencia y trabajo, donde sus derechos estaban siendo limitados bajo condiciones laborales abusivas.

Ampliar El taller de tapizados y cosidos textiles. CNp

Una vez localizado el local donde se llevaba a cabo la ilícita actividad, los agentes realizaron una inspección en colaboración con la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social y la Policía Local de Yecla que permitió la detención de dos hombres y dos mujeres.

Una segunda investigación policial, condujo a los agentes de la Policía Nacional hasta un varón que estaba aprovechándose de la especial situación de vulnerabilidad de cinco ciudadanos extranjeros en situación irregular que estaban siendo empleados de manera ilegal en el reparto de paquetería sin contrato de trabajo ni alta en la Seguridad Social, por una remuneración económica que oscilaba entre los 70 y 80 céntimos por paquete entregado.

El responsable de esta empresa de reparto de paquetería, una vez identificado y localizado, fue detenido por los delitos de explotación laboral de ciudadanos extranjeros y contra los derechos de los trabajadores.