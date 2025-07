La Comunidad revoca la compra de viviendas para menores migrantes tras la amenaza de Vox de tumbar los Presupuestos

Rubén García Bastida Martes, 1 de julio 2025, 11:24 | Actualizado 12:45h. Comenta Compartir

Vox obligó hoy al Partido Popular a rectificar su decisión de comprar viviendas para menores migrantes con cargo a los fondos de europeos. Así lo anunció la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, a través de su cuenta en la red social X, donde aseguró que la Comunidad revocará la orden. «Rectificar es de sabios. No volverá a suceder».

La Comunidad revoca la orden por la que se contemplaba la adquisición de viviendas para la acogida de menores extranjeros no acompañados.



Rectificar es de sabios.



No volverá a suceder. — Conchita Ruiz Caballero (@contxaruiz) July 1, 2025

Vox había amenazado a primera hora de la mañana con romper la baraja y dejar sin efecto el acuerdo para aprobar los Presupuestos de la Región de Murcia que firmó con el Partido Popular el pasado 5 de junio tras conocer la información adelantada este martes por LA VERDAD que reveló los planes de la Comunidad para comprar varias viviendas para alojar a menores migrantes no acompañados en la Región.

La información fue duramente contestada tanto por el presidente de Vox, Santiago Abascal, como por el líder regional de la formación, José Ángel Antelo, en sus respectivas cuentas en la red X, donde exigieron la rectificación inmediata de la orden publicada en el BORM el pasado sábado. Esta tiene como objeto la delegación de competencias patrimoniales por parte de la Consejería de Economía y Hacienda a la de Política Social, Familias e Igualdad con el fin de agilizar las operaciones de compra de inmuebles contempladas en el proyecto 'Moderniz-Acción', financiado por los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La solicitud para la delegación de estas competencias la realizó Política Social solo cinco días después de la firma del acuerdo para sacar adelante las cuentas, que incluye en su segundo punto el compromiso de cerrar y dar un nuevo uso sociosanitario al centro de menores de Santa Cruz antes del inicio del próximo curso escolar, lo que obliga a la Comunidad a buscar destino urgente a los 60 niños y adolescentes que alberga.

Ruiz anunció la rectificación solo unos minutos después de las amenazas del partido de Abascal, en una decisión sin precedentes que refuerza a Vox y pone de manifiesto su posición preponderante la hora de marcar las líneas políticas del Gobierno regional.

Cabe recordar que el Gobierno regional tiene las competencias en materia de menores y la obligación legal de acogerlos a los niños y adolescentes extranjeros que llegan solos a su territorio. La compra de viviendas era un paso en la dirección adelantada hace unos meses por la consejera Conchita Ruiz de avanzar hacia un nuevo modelo de atención a la infancia con el que justificó el cierre de Santa Cruz. Este modelo requiere de instalaciones de menor tamaño y más parecidas a un hogar. El anuncio del Gobierno regional de que dará marcha atrás en la compra de viviendas deja ahora en el aire la incógnita de qué futuro esperará a los menores que tendrán que salir de Santa Cruz, para los que la Comunidad no ha aclarado todavía el destino.

LA VERDAD ha tratado de ponerse en contacto con la Consejería de Política Social para recabar más información al respecto, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.

Santiago Abascal reclamó al PP la retirada inmediata de la orden y «garantías de que nada parecido volverá a suceder». De lo contrario, aseguró, «Murcia no tendrá Presupuestos... o tendrán que aprobarlos con el PSOE».

Por su parte, Antelo afirmó, en referencia a la titular de Política Social, Conchita Ruiz, que «si la consejera no rectifica pediremos su dimisión de manera inmediata». Y exigió la vuelta atrás de la Comunidad con este plan y el compromiso «de que nada parecido volverá a suceder».

«El Partido Popular ha dado una orden para comprar viviendas por valor de 7 millones de euros para menas, no para los españoles, no para nuestros jóvenes, no para la gente que está pasando necesidad en la Región de Murcia», señaló Antelo. «La prioridad para VOX son los españoles y la inmigración legal, no La inmigración ilegal».

«El PP debe salir y decir claramente que pondrá en marcha las políticas para devolver a los menas a sus países de origen a través de convenios», añadió. «Si el PP no cumple, votaremos que no al Presupuesto. Vox no estafa a sus electores. La vivienda, con prioridad nacional», concluyó.

El PSOE anima a López Miras a romper el acuerdo y le tiende la mano

Por su parte, el secretario general del PSOE en la Región, Francisco Lucas, recordó que su partido ofreció al Partido Popular «un acuerdo sin líneas rojas para aprobar unos Presupuestos centrados en los problemas reales de la ciudadanía. Para liberar a la Región del delirio y el chantaje permanente de Vox».

Lucas había animado al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, a romper «su pacto de la vergüenza». «Hay alternativa: la que necesita la Región», aseguró tendiendo la mano al Ejecutivo regional para acordar las cuentas con los socialistas y poder sacarlas adelante, una opción que a la vista de lo sucedido el PP nunca ha valorado.