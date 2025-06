Las claves del acuerdo presupuestario de PP y Vox en la Región de Murcia: rechazo a la acogida de menores y al Pacto Verde

El Gobierno regional del PP y Vox alcanzaron ayer un acuerdo para desbloquear la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos de 2025, ... cuya aprobación definitiva se espera para finales del mes de julio. Lo hicieron sobre las mismas exigencias que Vox mantenía desde que hace meses y los mismos puntos de vista que los populares decían compartir con ellos. Sin aclarar dónde estuvo el escollo y qué cambió para ahora dar el paso, los dos partidos adelantaron este pacto que tendrá que concretarse en un documento que presentarán y firmarán hoy viernes.

El anuncio lo realizó el presidente Fernando López Miras, que antes de reunirse con el líder de Vox, José Ángel Antelo, en el palacio de San Esteban, sede del Ejecutivo, había citado al secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, y a la portavoz parlamentaria de Podemos, María Marín. Sin embargo, al término de esa ronda, por la que también pasó el portavoz popular Joaquín Segado, el jefe del Ejecutivo murciano dijo haber encontrado «buena disposición en Vox» y «voluntad de colaboración» en su líder, José Ángel Antelo, para aprobar las cuentas públicas. Con ellos, aseguró compartir un «marco político» con posturas comunes, como el rechazo a la política migratoria de Pedro Sánchez o a las políticas verdes de la Unión Europea. «Hay cuestiones importantes en las que estamos de acuerdo», según López Miras, que añadió que «lo importante es que los ciudadanos de la Región tengan Presupuestos en 2025, no es normal no tenerlos», para a continuación criticar al Gobierno de Pedro Sánchez por no haberlos sacado adelante.

«No vamos a aceptar más repartos»

«Vox lo advirtió», reconoció López Miras al referirse a la acogida de inmigrantes trasladados desde el archipiélago canario a la Península tras la última crisis migratoria. El rechazo a la inmigración ilegal y al reparto de menores del Gobierno de Pedro Sánchez fue uno de los ejes que vertebró su intervención y la posterior de Antelo. «No vamos a aceptar más repartos», aseveró el presidente. «Tampoco esos menores que están distribuyendo desde Canarias porque ya estamos siendo solidarios y porque ya lo hemos demostrado y los números están ahí».

Techo de gasto 6.755 millones de euros será el límite máximo de gasto no financiero en el que podrá incurrir el Gobierno en el Presupuesto 3,5% de incremento sobre 2024, 229 millones de euros más

Solo unos minutos después, en su intervención ante los periodistas, Antelo comenzó diciendo que «Vox tenía razón» y volvió a vincular la acogida de los inmigrantes con los índices de inseguridad: «Nos fuimos del Gobierno regional porque López Miras aceptó el reparto de la inmigración ilegal, que es lo mismo que el reparto de la inseguridad en la Región». Adelantó también que el acuerdo entre ambas formaciones contempla el cierre del centro de menores del centro de Santa Cruz, en Murcia. «Después del verano habrá que cerrarlo», ratificó el líder de Vox, que también apremió a poner en marcha los convenios de colaboración con los países en origen para que el retorno de estos menores cuanto antes.

En referencia al programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en los centros educativos de la Región, remarcó que «va a salir de las aulas»: «En nuestros centros se enseña la cultura y la lengua española, no la cultura y la lengua marroquí», sgún Antelo. Sin embargo, ni el Gobierno regional ni PP aclararon en qué forma se va a materializar.

«Excesiva normativa»

«El Pacto Verde Europeo está perjudicando a nuestro sector agrario, a nuestro tejido productivo, y no podemos permitirlo», sostuvo López Miras, que se refirió a la «excesiva normativa sin sentido» que está teniendo como consecuencia el encarecimiento de los precios en la cesta de la compra. Habló de simplificar esas condiciones y, por otro lado, imponer cláusulas espejo a los productos que lleguen de países extracomunitarios: «No puede ser que a nuestros agricultores se les exija cuestiones que no se les exigen a agricultores de terceros países y también, por supuesto, hay que reforzar el control en fronteras para los productos que entran en España y en la Unión Europea».

«Todos los consejeros que no cumplan tendrán que dimitir o ser cesados por López Miras», advirtió Antelo a los populares

En cuanto a este punto, desde Vox Antelo dijo que se materializaría con la creación de un «fondo de maniobra» para el campo: «No se entiende que en la Región no existiera con anterioridad», detalló sin concretar más detalles sobre el mismo.

Menos presión fiscal y menos fondos para agentes sociales

Vox volvió a incluir en el pacto una de su fijaciones: acabar con la obligatoriedad de las compensaciones económicas que patronal y sindicatos reciben por su participación en los órganos consultivos y asesores de la Comunidad y que se regulan a través de la Ley de Participación Institucional.

Desde las filas populares, su portavoz en la Asamblea regional, Joaquín Segado, aclaró que el acuerdo entre ambos partidos va a recoger una reducción del 25% en las aportaciones que recibirán este año y, por otra parte, se llevará a cabo una modificación legislativa para suprimir la obligatoriedad de esas ayudas de la actual norma y dejarlo a criterio discrecional en el Ejecutivo.

El presidente murciano destacó sobre el crecimiento del techo de gasto que eso se traducirá en un incremento de las partidas sociales «para que los murcianos tengan Presupuestos, para que los murcianos vean cómo en 2025 tienen más financiación para su sanidad, para mantener sus hospitales, para sus institutos, sus colegios, para sus políticas sociales, para invertir también en infraestructuras». El acuerdo con Vox también incluirá medidas tributarias y administrativas: «debemos seguir bajando impuestos y reduciendo la burocracia, y fomentando la simplificación».

«Hay que cumplirlo todo»

Los equipos de PP y Vox tendrán que cerrar ahora los puntos que se recogerán en el acuerdo para su firma hoy en la Asamblea regional por parte de sus portavoces. El documento incluirá una parte presupuestaria y otra de acciones políticas. Antelo subrayó con dureza que «con Vox hay que cumplir todo hasta la última coma» y «todos los consejeros que no cumplan tendrán que dimitir o ser cesados por López Miras».

Por su parte, el presidente popular adelantó también que la próxima semana el Gobierno regional aprobará el techo de gasto, que llegará a los 6.755 millones de euros, un 3,5% más que el pasado ejercicio (229 millones). Para su elaboración, detalló que se ha trabajado con una previsión de crecimiento de un 2,5% de los ingresos no financieros de la comunidad (gran parte de ellos, de los tributos cedidos al Estado), los ajustes de contabilidad nacional y la estimación de déficit público. Debido a que el Ministerio de Hacienda no ha actualizado el nivel de endeudamiento máximo autonómico, López Miras aclaró que se ha trabajado sobre una cifra del 0,1%.