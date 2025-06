Varias jóvenes desistieron de denunciar a uno de los tatuadores para ocultar la presunta agresión a sus padres

La lista de presuntas víctimas de los dos hermanos tatuadores investigados por la presunta agresión sexual a jóvenes en su estudio de Murcia podría ser ... aún mayor. En su atestado, al que LA VERDAD ha tenido acceso, la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) del Cuerpo Nacional de Policía hace constar que varias jóvenes se pusieron en contacto con los investigadores para manifestar que fueron víctimas de supuestos ataques sexuales por parte de Luis A. C., que ha sido señalado por tres mujeres y que ya fue detenido en 2020 por una acusación similar.

Estas chicas, de entre 17 y 21 años, expresaron, no obstante, su voluntad de relatar lo ocurrido de forma anónima. Al ser informadas de que esa opción no era posible, refiere el informe policial, esas supuestas afectadas explicaron que, aunque desearían denunciar, no lo harán porque sus padres no conocen esas agresiones y no quieren que se enteren. Los agentes informaron, no obstante, a estas mujeres de que, si cambian de opinión, pueden sumarse con posterioridad a la ya larga lista de denunciantes.

Con este párrafo, la Policía abre la puerta a que la lista de jóvenes que podrían haber sufrido tocamientos en ese estudio de tatuajes del centro de Murcia sea aún mayor –actualmente constan diez denuncias contra los hermanos–. Luis A. C. quedó en libertad provisional con medidas cautelares tras su paso por el Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia. Deberá mantenerse alejado de las jóvenes –algunas de ellas representadas por el abogado José Manuel Ortega– que lo denunciaron y no podrá comunicarse con ellas.

En el informe policial consta que al sospechoso, durante su detención, se le incautó un Iphone 16 pro maxi y que no quiso facilitar de forma voluntaria el patrón de desbloqueo del aparato cuando los investigadores de la Policía Nacional se lo solicitaron. Los agentes han solicitado autorización judicial para el análisis del terminal dado que «se presume que puede contener diversas imágenes, vídeos, conversaciones y demás pruebas» que ayuden a profundizar en la causa.

En este procedimiento está siendo investigado también su hermano, Raúl C., que fue denunciado por otras siete jóvenes y que se encuentra en prisión provisional.