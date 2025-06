Prisión para el tatuador acusado de agredir sexualmente a varias jóvenes en Murcia

El titular del juzgado de Instrucción 7 de Murcia, en funciones de guardia, ordenó este miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de R. C., el tatuador detenido el pasado lunes en Murcia por agredir sexualmente de varias jóvenes. Está investigado por cuatro agresiones sexuales, dos de ellas violaciones, cometidas presuntamente en su estudio situado en el centro de Murcia. Existen otras tres denuncias recogidas en el atestado policial, que aún están pendientes de realizar diligencias.

A su hermano, arrestado también junto a él el pasado lunes, se le investiga por tres denuncias de agresión sexual y quedó en libertad provisional con medidas cautelares. Deberá mantenerse alejado de las jóvenes que lo denunciaron y no podrá comunicarse con ellas. Ambos fueron trasladados ayer desde los calabozos de la Jefatura Superior de Policía hasta la Ciudad de la Justicia para declarar ante el juez de guardia.

El instructor acordó el ingreso en prisión de R. C. ante la reiteración delictiva y la gravedad de los hechos denunciados. En total, son diez las víctimas que han denunciado, algunas menores de edad en el momento de los hechos. La investigación, a cargo de agentes de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (Ufam), se inició a raíz de la denuncia pública de una joven en redes sociales, donde relataba los abusos sufridos por parte del tatuador.

A partir de ahí, se han acumulado testimonios que coinciden en un patrón repetido, con citas en solitario, contacto físico no consentido, preguntas íntimas, bajadas de ropa sin justificación y tocamientos en zonas íntimas.

Una de las denunciantes, de 18 años, aseguró que durante una sesión el tatuador le pidió fotografiarla en ropa interior. «Me colocó de espaldas y noté que me metía dos dedos en la vagina», declaró. Otro testimonio recogido por LA VERDAD de una de las víctimas describe cómo, tras bajarle la ropa interior sin justificación, el tatuador le ofreció «pagar de otra forma» cuando ella explicó que no llevaba dinero. «Noté como me introducía los dedos en la vagina. Cerré las piernas y le dije que no quería ese tatuaje», afirmó la joven.

El estudio, situado en una céntrica calle de Murcia, se presentaba como un local asequible, con promociones como '2x1' y ofertas económicas para, en apariencia, atraer a clientas jóvenes.

El hermano del principal acusado tiene antecedentes por hechos similares, ya que fue denunciado en 2020 por masturbarse durante una sesión y eyacular sobre una clienta en un estudio que regentaba en la pedanía murciana de El Palmar. Aquella investigación motivó su detención por un delito de abuso sexual.

