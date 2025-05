Ya son cinco las jóvenes que denuncian a un tatuador de Murcia por agresión sexual

Cinco mujeres han presentado ya denuncias ante la Policía Nacional contra un tatuador de Murcia al que acusan de haber cometido agresiones sexuales ... mientras las atendía en su estudio, según confirmaron a LA VERDAD fuentes cercanas a la investigación. La Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (Ufam) de la comisaría del Carmen en Murcia ha abierto diligencias y continúa tomando declaración a jóvenes que aseguran haber sufrido tocamientos y vejaciones durante las sesiones de tatuaje, algunas siendo aún menores de edad.

Una de las últimas en denunciar, de 18 años, relató que durante una cita el hombre se apoyaba sobre sus glúteos, le bajó la ropa sin justificación y, tras tomarle unas fotos del tatuaje en ropa interior, le introdujo dos dedos en la vagina. «Me di la vuelta y estaba temblando», aseguró.

El caso arrancó el viernes, 23 de mayo, cuando una de las presuntas víctimas hizo pública su experiencia en redes. Su publicación provocó una cascada de comentarios de otras jóvenes que comenzaron a relatar episodios similares. La primera afectada, que formalizó una denuncia ante la Policía Nacional de una supuesta agresión sexual, relató que acudió al estudio el pasado enero para hacerse un tatuaje con motivo de la cercanía de su 18 cumpleaños.

Cuando llegó a su cita, se encontró al supuesto agresor solo y con las luces prácticamente apagadas, una situación que también es puesta de manifiesto por otras afectadas. La adolescente tenía pensado hacerse un dibujo en un muslo y se había puesto una falda «para no tener que quitarse los pantalones», pero asegura que el tatuador la instó a hacerlo. «En un momento dado, cogió mi ropa interior y me la echó para un lado», rememora. Tras someterla a supuestos tocamientos en el glúteo, el artista la citó para una segunda sesión otro día y la adolescente acudió con su madre. La chica asegura que el tatuador insistió para que su madre no la acompañase en la sala y que nuevamente volvió a moverle la ropa interior.

La Policía Nacional ha abierto una investigación sin que por el momento se haya detenido a nadie en relación con las cinco denuncias presentadas.